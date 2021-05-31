Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Барселона» намерена летом вернуть Марка Газоля

Команда Пустового усилится центровым
Баскетбол Еврокубки
16:48
«Барселона» намерена летом вернуть Марка Газоля
Марк Газоль / фото - Lakers Dily

После окончания сезона 2020/21 в НБА испанская «Барселона» попытается подписать центрового Марка Газоля.

36-летний баскетболист не имеет стабильного места в составе «Лейкерс». В среднем за 52 матча каталонец набирал 5 очков за игру, делал 4,1 подбора и 2,2 передачи.

Генеральный менеджер «Барселоны» Хуан Карлос Наварро намерен приложить максимум усилий, чтобы вернуть центрового, сообщает Carrusel Deportivo. Напомним, Газоль является воспитанником каталонцев и выступал в Испании с 2003 по 2006 года.

Напомним, ранее в «Барселону» вернулся Пау Газоль. 

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марк Газоль Барселона (баскетбол) Лос-Анджелес Лейкерс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Евролига. «Анадолу Эфес» одолел в финале «Барселону» Пустового и стал триумфатором сезона-2020/21
Евролига. «Анадолу Эфес» одолел в финале «Барселону» Пустового и стал триумфатором сезона-2020/21
Баскетбол Еврокубки
07:17
«Барселона» благодаря невероятному броску Хиггинса вышла в Финал четырех Евролиги
«Барселона» благодаря невероятному броску Хиггинса вышла в Финал четырех Евролиги
Баскетбол Еврокубки
29 мая 07:17
Евролига. Определился состав участников «Финала четырех». «Барселона» Пустового с большим перевесом победила «Зенит»
Евролига. Определился состав участников «Финала четырех». «Барселона» Пустового с большим перевесом победила «Зенит»
Баскетбол Еврокубки
5 мая 07:19
Евролига. «Зенит» уверенно обыграл «Барселону» Пустового и сравнял счет в четвертьфинальной серии
Евролига. «Зенит» уверенно обыграл «Барселону» Пустового и сравнял счет в четвертьфинальной серии
Баскетбол Еврокубки
1 мая 07:19

Новости: Баскетбол

«Барселона» намерена летом вернуть Марка Газоля
«Барселона» намерена летом вернуть Марка Газоля
Еврокубки
16:48
Сумасшедшие данки звезд «Бруклина» Дюранта, Хардена и Ирвинга вошли в топ-10 дня НБА
Сумасшедшие данки звезд «Бруклина» Дюранта, Хардена и Ирвинга вошли в топ-10 дня НБА
НБА
11:36
Болельщик «Бостона» бросил бутылкой в Ирвинга
Болельщик «Бостона» бросил бутылкой в Ирвинга
НБА
09:25
«Финикс» сравнял счет в серии с «Лейкерс», «Бруклин» удвоил преимущество в противостоянии с «Селтикс»
«Финикс» сравнял счет в серии с «Лейкерс», «Бруклин» удвоил преимущество в противостоянии с «Селтикс»
НБА
07:56
Заслужил. Мицич получил награду MVP Финала четырех Евролиги
Заслужил. Мицич получил награду MVP Финала четырех Евролиги
Еврокубки
07:38
Евролига. «Анадолу Эфес» одолел в финале «Барселону» Пустового и стал триумфатором сезона-2020/21
Евролига. «Анадолу Эфес» одолел в финале «Барселону» Пустового и стал триумфатором сезона-2020/21
Еврокубки
07:17
Михайлюк: «Сейчас в Украине играют те парни, которые 2-3 года назад не поехали бы сюда»
Михайлюк: «Сейчас в Украине играют те парни, которые 2-3 года назад не поехали бы сюда»
НБА
30 мая 21:44
Михайлюк: «Генеральный менеджер «Оклахомы» говорил, что я произвел на него очень хорошее впечатление»
Михайлюк: «Генеральный менеджер «Оклахомы» говорил, что я произвел на него очень хорошее впечатление»
Украинские легионеры
30 мая 17:46
«Прометей» победил «Днепр» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф
«Прометей» победил «Днепр» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф
Суперлига
30 мая 16:13
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
4
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Все новости