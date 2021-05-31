«Барселона» намерена летом вернуть Марка Газоля

Команда Пустового усилится центровым

Марк Газоль / фото - Lakers Dily

После окончания сезона 2020/21 в НБА испанская «Барселона» попытается подписать центрового Марка Газоля.

36-летний баскетболист не имеет стабильного места в составе «Лейкерс». В среднем за 52 матча каталонец набирал 5 очков за игру, делал 4,1 подбора и 2,2 передачи.

Генеральный менеджер «Барселоны» Хуан Карлос Наварро намерен приложить максимум усилий, чтобы вернуть центрового, сообщает Carrusel Deportivo. Напомним, Газоль является воспитанником каталонцев и выступал в Испании с 2003 по 2006 года.

Напомним, ранее в «Барселону» вернулся Пау Газоль.