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Бен Симмонс запросил обмен в «Голден Стэйт»

Разыгрывающий прервал контакты с «Сиксерс»
Баскетбол НБА
6 августа 15:20
Бен Симмонс запросил обмен в «Голден Стэйт»
Бен Симмонс / фото - nba.com

Звездный разыгрывающий Бен Симмонс хочет обмена из «Филадельфии 76».

Об этом сегодня сообщил репортер Bleacher Report из Филадельфии Джейсон Дюмас.

«Симмонс прекратил общение практически со всеми членами организации «Сиксерс». Все переговоры ведутся через его агента Рича Пола.

Бен не против перейти в «Голден Стэйт», хотя у него нет особых рычагов влияния на ситуацию».

«Сиксерс» готовы обменять Бена Симмонса только на игрока уровня Матча звезд.

Рене Тер Велде
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Теги

Бен Симмонс Филадельфия 76 Голден Стэйт Уорриорз

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