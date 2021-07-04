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Бэйлесс: «Яннис – машина по выбиванию статистики в регулярке. «Бакс» без него становятся лучше»

Журналист считает, что потеря грека только поможет «Милуоки»
Баскетбол НБА
14:00
Бэйлесс: «Яннис – машина по выбиванию статистики в регулярке. «Бакс» без него становятся лучше»
Яннис Адетокумбо / фото - beinsports.com

Известный телеведущий Скип Бэйлесс считает, что потеря 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо из-за травмы колена только помогла «Милуоки» в финале Восточной конференции с «Атлантой», сообщает fadeawayworld.net.

«Разве «Милуоки» без Янниса не становится немного лучше с точки зрения общей разносторонности команды, не становится лучше как команда плей-офф? Я никогда не был большим поклонником Адетокумбо и твердо придерживался этой точки зрения с самого начала. Яннис – машина по выбиванию статистики в регулярке.

Когда человек швыряет эирболы в важных играх плей-офф, это выбивает команду из колеи, она теряет веру в лучшего игрока на площадке.

В баскетбол играют пять человек. И в пятом матче «Бакс» играли в командный баскетбол. Они победили с разницей 11 очков, потому что смотрелись лучше, были жестче и сильнее физически, доминировали в трехсекундной».

«Милуоки» вышел в финал НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Скип Бэйлесс Яннис Адетокунбо Милуоки Бакс

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