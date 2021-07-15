Готовимся к Токио-2021. Вспоминаем лучшие моменты прошлого баскетбольного олимпийского турнира
Бил может пропустить Олимпийские игры в Токио
Разыгрывающий «Вашингтона» находится на карантине
15:20
Брэдли Бил / фото - Getty Images
Защитник сборной США Брэдли Бил отправлен на карантин в связи с протоколом по здоровью и безопасности.
Существует вероятность, что игрок «Вашингтона» пропустит Олимпийские игры в Токио, но вопрос пока остается открытым. Статус Била должен проясниться в четверг.
Во вторник Бил принял участие в товарищеском матче с командой Аргентины.
На прошлой неделе три игрока второй сборной США попали на карантин, у одного был обнаружен коронавирус.
В случае пропуска Билом Игр в составе американской команды его заменит Келдон Джонсон, Саддик Бей или Дариус Гарлэнд.
Сборная США разгромила Аргентину после двух поражений подряд.
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