Бил может пропустить Олимпийские игры в Токио

Разыгрывающий «Вашингтона» находится на карантине

Брэдли Бил / фото - Getty Images

Защитник сборной США Брэдли Бил отправлен на карантин в связи с протоколом по здоровью и безопасности.

Существует вероятность, что игрок «Вашингтона» пропустит Олимпийские игры в Токио, но вопрос пока остается открытым. Статус Била должен проясниться в четверг.

Во вторник Бил принял участие в товарищеском матче с командой Аргентины.

На прошлой неделе три игрока второй сборной США попали на карантин, у одного был обнаружен коронавирус.

В случае пропуска Билом Игр в составе американской команды его заменит Келдон Джонсон, Саддик Бей или Дариус Гарлэнд.

Сборная США разгромила Аргентину после двух поражений подряд.