Бил назвал желаемые для перехода клубы

Звезда «Вашингтона» рассматривает варианты для перехода в другую команду

Брэдли Бил / фото - bleacherreport.com

Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил рассматривает варианты для перехода в другую команду, сообщает Bleacher Report. В случае отъезда из Вашингтона баскетболист хочет оказаться в «Бостон Селтикс», «Голден Стейт Уорриорс», «Майами Хит» или «Филадельфии Севенти Сиксерс».

В прошедшем сезоне Бил стал самым результативным игроком конференции и вторым, после Стефа Карри, во всей лиге.

28-летний американец был выбран на драфте-2012 под третьим общим номером «Вашингтон Уизардс», он три раза становился участником матча всех звезд НБА.

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