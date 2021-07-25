Кавай Леонард может покинуть «Клипперс»
Бил назвал желаемые для перехода клубы
Звезда «Вашингтона» рассматривает варианты для перехода в другую команду
Брэдли Бил / фото - bleacherreport.com
Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил рассматривает варианты для перехода в другую команду, сообщает Bleacher Report. В случае отъезда из Вашингтона баскетболист хочет оказаться в «Бостон Селтикс», «Голден Стейт Уорриорс», «Майами Хит» или «Филадельфии Севенти Сиксерс».
В прошедшем сезоне Бил стал самым результативным игроком конференции и вторым, после Стефа Карри, во всей лиге.
28-летний американец был выбран на драфте-2012 под третьим общим номером «Вашингтон Уизардс», он три раза становился участником матча всех звезд НБА.
Кавай Леонард может покинуть «Клипперс».
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