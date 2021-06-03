БК «Запорожье» перевел серию с «Киев-Баскетом» в пятый матч

Хозяева во второй раз в серии сравнивают счет





Фото: ФБУ

В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги БК «Запорожье» в Каменском обыграл «Киев-Баскет» со счетом 83:62.



Номинальные хозяева начали матч активнее за киевлян, и в первой четверти одержали победу – 21:8. Вто второй и третьей десятиминутках «Киев-Баскету» удалось сократить отставание до -7, но на это они потратили слишком много сил.

В четвертой четверти выигравшее борьбу на периметре и под кольцом «Запорожье» хорошо отыграло в защите и воспользовалось усталостью соперника, оформив крупную победу с общим преимуществом +21.

Отметим, что следующий матч серии состоится 6 июня в Киеве.

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал

«Запорожье» – «Киев-Баскет» 83:62 (21: 8, 19:24, 18:18, 25:12) Счет в серии: 2:2

«Запорожье»: Маяускас 25 + 11 подборов, Сизов 17 Кэффи 16 + 10 передач - 5 потерь, Мальчевский 13 Грицак 8 + 3 перехвата - старт, Морозов 2, Михеев 1, Титов 1, Рагимов 0

«Киев-Баскет»: Месси 6 + 4 передачи, Близнюк 5, Крутоус 3, Тибодо 2 + 8 подборов, Ковалев 2 - старт, Янг 23 - 4 потери, Павлов 15 Коренюк 4, Мишула 2, Шевчук 0