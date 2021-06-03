Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

БК «Запорожье» перевел серию с «Киев-Баскетом» в пятый матч

Хозяева во второй раз в серии сравнивают счет

Баскетбол Суперлига
07:16
БК «Запорожье» перевел серию с «Киев-Баскетом» в пятый матч
Фото: ФБУ

В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги БК «Запорожье» в Каменском обыграл «Киев-Баскет» со счетом 83:62.

Номинальные хозяева начали матч активнее за киевлян, и в первой четверти одержали победу – 21:8. Вто второй и третьей десятиминутках «Киев-Баскету» удалось сократить отставание до -7, но на это они потратили слишком много сил.

В четвертой четверти выигравшее борьбу на периметре и под кольцом «Запорожье» хорошо отыграло в защите и воспользовалось усталостью соперника, оформив крупную победу с общим преимуществом +21.

Отметим, что следующий матч серии состоится 6 июня в Киеве.

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал

«Запорожье» – «Киев-Баскет» 83:62 (21: 8, 19:24, 18:18, 25:12) Счет в серии: 2:2

«Запорожье»: Маяускас 25 + 11 подборов, Сизов 17 Кэффи 16 + 10 передач - 5 потерь, Мальчевский 13 Грицак 8 + 3 перехвата - старт, Морозов 2, Михеев 1, Титов 1, Рагимов 0

«Киев-Баскет»: Месси 6 + 4 передачи, Близнюк 5, Крутоус 3, Тибодо 2 + 8 подборов, Ковалев 2 - старт, Янг 23 - 4 потери, Павлов 15 Коренюк 4, Мишула 2, Шевчук 0

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Киев-Баскет Запорожье

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Плеханов – о матче с «Киев-Баскетом»: «Мы стояли над пропастью, но бились как львы»
Плеханов – о матче с «Киев-Баскетом»: «Мы стояли над пропастью, но бились как львы»
Баскетбол Суперлига
11:08
«Это наша самая большая беда в серии». Багатскис – о победе над «Запорожьем»
«Это наша самая большая беда в серии». Багатскис – о победе над «Запорожьем»
Баскетбол Суперлига
1 июня 08:46
«Киев-Баскет» вновь завладел преимуществом в серии с «Запорожьем»
«Киев-Баскет» вновь завладел преимуществом в серии с «Запорожьем»
Баскетбол Суперлига
31 мая 19:57
Багатскис: «Не знал что мы такие неагрессивные. Даже не помню, когда мы бросали 6 штрафных за игру»
Багатскис: «Не знал что мы такие неагрессивные. Даже не помню, когда мы бросали 6 штрафных за игру»
Баскетбол Суперлига
28 мая 09:58
Плеханов: «Мы хотели реабилитироваться за очень невыразительную первую игру»
Плеханов: «Мы хотели реабилитироваться за очень невыразительную первую игру»
Баскетбол Суперлига
28 мая 07:38
БК «Запорожье» сравнял счет в серии с «Киев-Баскет»
БК «Запорожье» сравнял счет в серии с «Киев-Баскет»
Баскетбол Суперлига
27 мая 20:55

Новости: Баскетбол

Плеханов – о матче с «Киев-Баскетом»: «Мы стояли над пропастью, но бились как львы»
Плеханов – о матче с «Киев-Баскетом»: «Мы стояли над пропастью, но бились как львы»
Суперлига
11:08
Дебют в плей-офф и пятая команда в лиге. Итоги восьмого сезона Леня в НБА
Дебют в плей-офф и пятая команда в лиге. Итоги восьмого сезона Леня в НБА
НБА
10:06
Определены полуфинальные пары плей-офф Восточной конференции НБА
Определены полуфинальные пары плей-офф Восточной конференции НБА
НБА
09:08
«Филадельфия» выбила «Вашингтон» Леня из плей-офф НБА, «Атланта» прошла во второй раунд
«Филадельфия» выбила «Вашингтон» Леня из плей-офф НБА, «Атланта» прошла во второй раунд
НБА
08:12
БК «Запорожье» перевел серию с «Киев-Баскетом» в пятый матч
БК «Запорожье» перевел серию с «Киев-Баскетом» в пятый матч
Суперлига
07:16
Гинзбург: «В защите это была лучшая игра серии против «Днепра»
Гинзбург: «В защите это была лучшая игра серии против «Днепра»
Суперлига
2 июня 22:50
«Прометей» разгромил «Днепр» и повел в серии
«Прометей» разгромил «Днепр» и повел в серии
Суперлига
2 июня 20:04
Плей-офф Суперлиги. «Прометей» — «Днепр». Видео трансляция
Плей-офф Суперлиги. «Прометей» — «Днепр». Видео трансляция
Суперлига
2 июня 17:14
Лиллард установил новый рекорд по количеству трехочковых за игру в плей-офф
Лиллард установил новый рекорд по количеству трехочковых за игру в плей-офф
НБА
2 июня 15:39
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости