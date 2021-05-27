БК «Запорожье» сравнял счет в серии с «Киев-Баскет»

Команда Багатскиса потерпела первое поражение в плей-офф

Фото: ФБУ

«Киев-Баскет» принимал «Запорожье» во втором матче полуфинала Суперлиги.

Команда Валерия Плеханова лучше стартовала и лучше соперника провела первую половину. По сравнению с первым матчем гости качественнее защитились и удачнее использовали свои возможности в нападении. Традиционно эффективно в нападении сыграл лидер запорожцев Кэффи и тандем бигмены Маяускас – Тихонов.

В «Киев-Баскета» свои броски попал Мишула и лидером на площадке был капитан Близнюк, который помог киевлянам сократить отставание в конце второй четверти. Максимальной отрыв гостей во время первой половины достигал 13 баллов, но за счет рывка перед большим перерывом «Киев-Баскет» сократил отставание до 3 очков. 42:39 – первая половина за «Запорожьем».

В третьей четверти хозяевам удалось лишь дважды сравнять счет, гости удержали преимущество и ушли на последний перерыв между четвертями с преимуществом в 4 очка в свою пользу. В этом матче все решалось в заключительной десятиминутке, во время которой на площадке развернулась настоящая баскетбольная драка с физическим противостоянием от игроков обеих команд.

Ключевая борьба развернулась в трехсекундной, где запорожцы были переколивишимы. Команда Валерия Плеханова набрала больше очков за краску и получила больше очков второго шанса. БК «Запорожье» отошел от стартовой неудачи в серии и, продемонстрировав характер, выиграл второй матч в полуфинале со счетом 74:66.

Дмитрий Тихонов завершил матч с дабл-дабл в активе, добавив до 12 очков 10 подборов и 3 блок-шота, а его рейтинг эффективности составил рекордные в составе победителей 23 балла.

Следующую третью игру серии команды сыграют 31 мая уже на площадке БК «Запорожье» – в ПС Юность в 18:00.

Суперлига. Плей-офф, 1/2 финала. Матч №2

«Киев-Баскет» – «Запорожье» 66:74 (17:25, 22:17, 17:18, 10:14)