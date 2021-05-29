Болдаев: «На следующий матч надо выходить с еще большей агрессией»

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Исполняющий обязанности главного тренера «Днепра» Дмитрий Болдаев прокомментировал результат первого матча полуфинальной серии против «Прометея». Наставник отметил большое количество брака и отсутствие надежности в игре.

Возможно, это заслуга «Прометея» за счет агрессивности в защите. Вернулись в нервозное состояние. Первая игра серии. Наверное, ответственность давит.

В первой половине дали на нашем щите 10 подборов. Начали контролировать этот момент и сразу сделали небольшой отрыв. Наверное, в конце правильно распределили силы. Мы контролировали игру последние 5 минут. До этого игра могла склониться в любую сторону.

На следующий матч надо выходить с еще большей агрессией, отбросить нервозность и играть в наш баскетбол. Сегодня не могли двигать мяч. Мазали наши снайпера. Надеюсь, уйдет эта нервозность, получим наши хорошие атаки в переходе.

Болельщикам огромное спасибо за поддержку. Наша поддержка была идеальной, как всегда дома. До последней минуты болельщики были в игре. Давали нам лишнюю энергию.

Мы останавливали «Прометей», не пропустили очки, контролировали подбор. Все это вылилось в результат».