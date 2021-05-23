Болдаев: «С такой статистикой у нас выиграть невозможно»
Тренер «Днепра» Дмитрий Болдаев прокомментировал победу своей команды в пятом матче против «Будивельника» (107:84).
«Сложилось все из маленьких деталей. Первое и второе поражение сделало нас сильнее. За это отдельно спасибо «Будивельнику». Они делали нас сильнее в игровом плане. Была игровая злость. Хотелось ехать туда и возвращать серию домой. Сказал ребятам, что уже время показать настоящий уровень нашего баскетбола. Не устраивать моменты с проседаниями, а контролировать игру с первой минуты без провалов. С такой статистикой у нас выиграть невозможно. 78% двухочковых, 43% трехочковых, 41-30 по подборам, 37 ассистов. Феноменальную игру настоящего разыгрывающего показал Ди Джей Купер. Забил 0 очков, но сделал 16 результативных передач. Все вышедшие на площадку сделали колоссальный вклад. 7 человек забили 10+ очков.
Мы двигали мяч и пришедшие в зал получили удовольствие. Сейчас самое время забыть эту серию. Наверное, она нас закалила, но забываем ее сегодня. Завтра используем день для восстановления. Послезавтра возвращаемся в тонус и готовимся к «Прометею». Сложный соперник, очень атлетичная команда. Также извинился пред ребятами, которые меньше времени получали в серии. Соперник диктовал условия своим маленьким составом. Приходилось «больших» меньше задействовать. В большей степени четвертых номеров. Надеюсь, они свежие и голодные к борьбе выйдут против «Прометея» и покажут на что мы способны вместе с ними».
В полуфинальной серии Суперлиги «Днепр» сыграет с «Прометеем».
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