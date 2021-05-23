Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 5
Сейчас 1
Сегодня 2
Завтра 3
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 104:93 Окончен
05:30 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 109:123 Окончен
20:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 125:118 Окончен
22:30 Финикс Санс - Лос-Анджелес Лейкерс 83:68 4-я четверть
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
14:30 Днепр - Будивельник 107:84 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
22:30 Финикс Санс - Лос-Анджелес Лейкерс 83:68 4-я четверть
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
04:30 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Милуоки Бакс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован

Болдаев: «С такой статистикой у нас выиграть невозможно»

Тренер «Днепра» остался доволен игрой своего коллектива
Баскетбол Суперлига
21:00
Болдаев: «С такой статистикой у нас выиграть невозможно»
Дмитрий Болдаев / фото - bcdnipro.com

Тренер «Днепра» Дмитрий Болдаев прокомментировал победу своей команды в пятом матче против «Будивельника» (107:84).

«Сложилось все из маленьких деталей. Первое и второе поражение сделало нас сильнее. За это отдельно спасибо «Будивельнику». Они делали нас сильнее в игровом плане. Была игровая злость. Хотелось ехать туда и возвращать серию домой. Сказал ребятам, что уже время показать настоящий уровень нашего баскетбола. Не устраивать моменты с проседаниями, а контролировать игру с первой минуты без провалов. С такой статистикой у нас выиграть невозможно. 78% двухочковых, 43% трехочковых, 41-30 по подборам, 37 ассистов. Феноменальную игру настоящего разыгрывающего показал Ди Джей Купер. Забил 0 очков, но сделал 16 результативных передач. Все вышедшие на площадку сделали колоссальный вклад. 7 человек забили 10+ очков.

Мы двигали мяч и пришедшие в зал получили удовольствие. Сейчас самое время забыть эту серию. Наверное, она нас закалила, но забываем ее сегодня. Завтра используем день для восстановления. Послезавтра возвращаемся в тонус и готовимся к «Прометею». Сложный соперник, очень атлетичная команда. Также извинился пред ребятами, которые меньше времени получали в серии. Соперник диктовал условия своим маленьким составом. Приходилось «больших» меньше задействовать. В большей степени четвертых номеров. Надеюсь, они свежие и голодные к борьбе выйдут против «Прометея» и покажут на что мы способны вместе с ними».

В полуфинальной серии Суперлиги «Днепр» сыграет с «Прометеем».

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Будивельник Днепр (баскетбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Миглиниекс: «Мы упустили свой шанс в четвертой игре»
Миглиниекс: «Мы упустили свой шанс в четвертой игре»
Баскетбол Суперлига
20:00
«Днепр» уверенно обыграл «Будивельник» и вышел в полуфинал Суперлиги
«Днепр» уверенно обыграл «Будивельник» и вышел в полуфинал Суперлиги
Баскетбол Суперлига
16:23
«Днепр» вырвал гостевую победу над «Будивельником» и сравнял счет в серии
«Днепр» вырвал гостевую победу над «Будивельником» и сравнял счет в серии
Баскетбол Суперлига
20 мая 21:45
«Днепр» сократил отставание в четвертьфинале Суперлиги
«Днепр» сократил отставание в четвертьфинале Суперлиги
Баскетбол Суперлига
18 мая 21:40
Миглиниекс: «Брайса Джонсона на третий матч оставляем под вопросом»
Миглиниекс: «Брайса Джонсона на третий матч оставляем под вопросом»
Баскетбол Суперлига
18 мая 11:44
«Будивельник» волевым камбэком удвоил преимущество в четвертьфинале
«Будивельник» волевым камбэком удвоил преимущество в четвертьфинале
Баскетбол Суперлига
15 мая 19:20

Новости: Баскетбол

Болдаев: «С такой статистикой у нас выиграть невозможно»
Болдаев: «С такой статистикой у нас выиграть невозможно»
Суперлига
21:00
Миглиниекс: «Мы упустили свой шанс в четвертой игре»
Миглиниекс: «Мы упустили свой шанс в четвертой игре»
Суперлига
20:00
«Днепр» уверенно обыграл «Будивельник» и вышел в полуфинал Суперлиги
«Днепр» уверенно обыграл «Будивельник» и вышел в полуфинал Суперлиги
Суперлига
16:23
Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Будивельник». Видео трансляция
Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Будивельник». Видео трансляция
Суперлига
15:22
Лень: «Сейчас наступает самая захватывающая часть моей карьеры»
Лень: «Сейчас наступает самая захватывающая часть моей карьеры»
Украинские легионеры
11:48
«Милукоки» в первом матче плей-офф НБА одолел «Майами», трипл-дабл Дончича помог «Далласу» завладеть преимуществом в серии
«Милукоки» в первом матче плей-офф НБА одолел «Майами», трипл-дабл Дончича помог «Далласу» завладеть преимуществом в серии
НБА
08:22
Сумасшедший бросок Карри и победное попадание Моранта вошли в топ-5 дня НБА
Сумасшедший бросок Карри и победное попадание Моранта вошли в топ-5 дня НБА
НБА
22 мая 12:58
Войналович отправится на просмотр в сербскую команду
Войналович отправится на просмотр в сербскую команду
Суперлига
22 мая 12:41
Михайлюк: «НБА – это бизнес. Посмотрим, что случится при выходе на рынок свободных агентов»
Михайлюк: «НБА – это бизнес. Посмотрим, что случится при выходе на рынок свободных агентов»
Украинские легионеры
22 мая 09:21
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
8
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Беринчик: «Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай Редкач комментирует свой деб***зм сам»
Беринчик: «Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай Редкач комментирует свой деб***зм сам»
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 12:29
5
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Словакия – Россия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Словакия – Россия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Латвия – Италия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Латвия – Италия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Чехия – Беларусь. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Чехия – Беларусь. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Германия – Канада. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Германия – Канада. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
25 мая 16:15
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
25 мая 16:15
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
25 мая 20:15
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
25 мая 20:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
26 мая 18:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55