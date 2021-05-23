Болдаев: «С такой статистикой у нас выиграть невозможно»

Дмитрий Болдаев / фото - bcdnipro.com

Тренер «Днепра» Дмитрий Болдаев прокомментировал победу своей команды в пятом матче против «Будивельника» (107:84).

Мы двигали мяч и пришедшие в зал получили удовольствие. Сейчас самое время забыть эту серию. Наверное, она нас закалила, но забываем ее сегодня. Завтра используем день для восстановления. Послезавтра возвращаемся в тонус и готовимся к «Прометею». Сложный соперник, очень атлетичная команда. Также извинился пред ребятами, которые меньше времени получали в серии. Соперник диктовал условия своим маленьким составом. Приходилось «больших» меньше задействовать. В большей степени четвертых номеров. Надеюсь, они свежие и голодные к борьбе выйдут против «Прометея» и покажут на что мы способны вместе с ними».