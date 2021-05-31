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Болельщик «Бостона» бросил бутылкой в Ирвинга

Мужчина арестован и лишен права посещать матчи
Баскетбол НБА
09:25
Болельщик «Бостона» бросил бутылкой в Ирвинга
Кайри Ирвинг / Фото: news-block.com

Болельщик «Бостона» бросил бутылкой в разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга во время матча плей-офф НБА. Бросок не достиг цели – бутылка пролетела мимо игрока «Нетс».

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, мужчина был арестован и пожизненно лишен права посещать матчи на арене «Ти Ди Гарден». 

Отметим, что встреча завершиласьв пользу «Бруклина» 141:126.

Следующая игра «Бруклина» с «Бостоном», которая может стать решающей (счет в серии 3:1), пройдет 2 июня.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Кайри Ирвинг Бруклин Нетс Бостон Селтикс

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