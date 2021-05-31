«Финикс» сравнял счет в серии с «Лейкерс», «Бруклин» удвоил преимущество в противостоянии с «Селтикс»
Болельщик «Бостона» бросил бутылкой в Ирвинга
Мужчина арестован и лишен права посещать матчи
Кайри Ирвинг / Фото: news-block.com
Болельщик «Бостона» бросил бутылкой в разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга во время матча плей-офф НБА. Бросок не достиг цели – бутылка пролетела мимо игрока «Нетс».
Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, мужчина был арестован и пожизненно лишен права посещать матчи на арене «Ти Ди Гарден».
Отметим, что встреча завершиласьв пользу «Бруклина» 141:126.
Следующая игра «Бруклина» с «Бостоном», которая может стать решающей (счет в серии 3:1), пройдет 2 июня.
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