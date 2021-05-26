«Бостон» потерял Тейтума во втором матче плей-офф

Форвард не смог завершить игру с «Бруклином»

Джейсон Тейтум / фото - USA Today

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум не смог доиграть второй матч плей-офф НБА против «Бруклина».

Баскетболист покинул площадке в начале второй половины после того как игрок соперников Кевин Дюрант случайно ударил его пальцем в глаз. Позже Тейтум вернулся на скамейку из раздевалки, но играть не смог. Главный тренер «Бостона» Брэд Стивенс заявил, что игрок испытывал сильный дискомфорт.

Джейсон успел набрать 9 очков при точности 3/2 с игры за 21 минуту во втором матче против «Бруклина».

Недавно был определен самый прогрессирующий игрой сезона в НБА.