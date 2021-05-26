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«Бостон» потерял Тейтума во втором матче плей-офф
Форвард не смог завершить игру с «Бруклином»
Джейсон Тейтум / фото - USA Today
Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум не смог доиграть второй матч плей-офф НБА против «Бруклина».
Баскетболист покинул площадке в начале второй половины после того как игрок соперников Кевин Дюрант случайно ударил его пальцем в глаз. Позже Тейтум вернулся на скамейку из раздевалки, но играть не смог. Главный тренер «Бостона» Брэд Стивенс заявил, что игрок испытывал сильный дискомфорт.
Джейсон успел набрать 9 очков при точности 3/2 с игры за 21 минуту во втором матче против «Бруклина».
Недавно был определен самый прогрессирующий игрой сезона в НБА.
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