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Братья Газоли завершили карьеры в сборной Испании

Испанцы потерпели поражение от сборной США в четвертьфинале Олимпиады
Olympics Токио-2020
3 августа 11:00
Братья Газоли завершили карьеры в сборной Испании
Пау Газоль (слева) вместе с братом Марком / фото - Reuters

Знаменитые братья Пау и Марк Газоли после поражения от США (81:95) в четвертьфинале Олимпийских Игр в Токио официально объявили о завершении карьер в сборной Испании.

Пау отметил, что пока не принял решение по поводу клубной карьеры, сообщает OK Diario:

«Я провел последний матч за сборную. Я пытался сделать все, чтобы помочь команде. Сегодня мне хотелось бы сыграть больше, но я уже 20 лет переживаю со сборной все взлеты и падения. Я благодарен этой команде за все, что мне довелось пережить с ней. То, что я приехал сюда играть — уже успех. Хотелось бы, чтобы кое-что было по-другому, но жребий свел нас с США в четвертьфинале».

Марк же заявил, что в следующем сезоне останется в «Лейкерс»:

«Продолжу карьеру и отработаю контракт с «Лейкерс», оставшись на следующий сезон.

Что касается международных матчей, то, думаю, мне пора завершить выступления на этом уровне».

В составе национальной команды братья Газоли дважды брали олимпийское серебро (2008, 2012), побеждали на чемпионате мира (2006) и дважды становились чемпионами Европы (2009, 2011).

Рене Тер Велде
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Теги

Пау Газоль Марк Газоль сборная Испании (баскетбол)

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