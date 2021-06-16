За Дюрэнта в перепалке с Такером вступился охранник «Бруклина»
«Бруклин» благодаря феноменальной игре Дюранта обыграл «Милуоки» и вышел вперед в серии
В составе «Бакс» снова выделялся Яннис Адетокумбо
Кевин Д.юрант / Фото: twitter.com/BrooklynNets
НБА. Плей-офф. Полуфинал Восточной конференции.
«Бруклин» – «Милуоки» 114:108 (15:29, 28:30, 38:28, 33:21) Счет в серии: 3:2
«Бруклин»: Дюрэнт (49 + 17 подборов + 10 передач), Гриффин (17), Харден (5 + 8 передач), Харрис (5), Браун (2) – старт; Грин (27), Шэмет (9), Джеймс (0), Клэкстон (0).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (34 + 12 подборов), Миддлтон (25), Холидэй (19 + 8 передач), Б. Лопес (15), Такер (0) – старт; Коннотон (10), Форбс (5), Т. Адетокумбо (0), Брайант (0).
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