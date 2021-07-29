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«Бруклин» готов обменять Деандре Джордана

«Нетс» ведут переговоры с другими командами НБА
Баскетбол НБА
09:15
«Бруклин» готов обменять Деандре Джордана
Деандре Джордан / фото - nba.com

«Бруклин» может попрощаться с центровым Деандре Джорданом.

Как сообщает Bleacher Report, «Нетс» обсуждают с другими командами возможный обмен игрока.

Джордан пополнил состав «Бруклина» в 2019 году в качестве свободного агента вместе со звездными Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.

В минувшем регулярном чемпионате он поучаствовал в 57 матчах команды. В среднем за игру центровой набирал 7,5 очка и 7,5 подбора.

Контракт Джордана рассчитан до 2023 года, за следующий сезон ему положено 9,8 миллиона долларов.

Ключевой игрок «Бруклина» решил разорвать контракт с клубом.

Рене Тер Велде
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Теги

Бруклин Нетс

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