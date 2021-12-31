Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 8
Развернуть Свернуть
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс 85:94 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс 108:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс 82:91 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс 104:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс 131:117 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Перенесен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 115:97 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз 105:120 Окончен
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 95:94 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 102:110 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 118:136 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс 110:93 Окончен
04:30 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Перенесен
20:00 Бостон Селтикс - Финикс Санс -:- Запланирован
22:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован

«Бруклин» неожиданно уступил «Филадельфии», «Милуоки» одержал победу над «Орландо»

«Вашингтон» уверенно разобрался с «Кливлендом»
Баскетбол НБА
07:30
«Бруклин» неожиданно уступил «Филадельфии», «Милуоки» одержал победу над «Орландо»
Фото: nba.com
НБА. Регулярный чемпионат

«Орландо» – «Милуоки» 118:136 (24:32, 27:31, 34:33, 33:40)

«Орландо»: Ф. Вагнер (20), Харрис (17), Картер (14 + 10 подборов), Фрэйзер (13), Гиллеспи (3) – старт; М. Вагнер (19), Хэмптон (15), Браздейкис (9), Скофилд (8).

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (33 + 12 подборов), Холидэй (25 + 7 передач), Миддлтон (22 + 6 передач), Портис (11 + 9 подборов), Аллен (4) – старт; Казинс (15), Дивинченцо (11 + 9 подборов), Мэттьюз (11), Хилл (2), Коннотон (2).

«Вашингтон» – «Кливленд» 110:93 (31:30, 27:21, 33:21, 19:21)

«Вашингтон»: Бил (29 + 10 передач), Кузма (25 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (12), Гэффорд (11 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Уонамейкер (7 + 7 передач) – старт; Авдия (13), Гилл (8), Кисперт (4), Тодд (1), Гудвин (0), Шакел (0), Айяи (0), Суорд (0), Эченике (0).

«Кливленд»: Лав (24 + 11 подборов), Мобли (21), Окоро (11), Маркканен (11 + 8 подборов), Пангос (2 + 6 передач) – старт; Ньюмэн (8), Стивенс (7), Уэйд (4), Нембард (3), Уиндлер (2), Фалл (0), Дэвис (0).

«Бруклин» – «Филадельфия» 102:110 (31:39, 23:16, 28:29, 20:26)

«Бруклин»: Харден (33 + 14 подборов + 10 передач + 6 потерь), Дюрэнт (33), Олдридж (12 + 8 подборов), Клэкстон (10 + 9 подборов), Миллс (5) – старт; Джонсон (4), Гриффин (3), Томас (2), Браун (0), Бембри (0).

«Филадельфия»: Эмбиид (34 + 7 подборов), Макси (25 + 7 подборов), Сет Карри (17 + 6 передач), Харрис (9 + 6 передач), Тайбулл (6) – старт; Драммонд (10 + 10 подборов), Ньянг (9), Коркмаз (0), Милтон (0).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

«Бруклин» неожиданно уступил «Филадельфии», «Милуоки» одержал победу над «Орландо»
«Бруклин» неожиданно уступил «Филадельфии», «Милуоки» одержал победу над «Орландо»
НБА
07:30
Историческое выступление разыгрывающего «Никс» на Рождество: видео
Историческое выступление разыгрывающего «Никс» на Рождество: видео
НБА
07:10
Багатскис: «Есть идея добавить в команду еще одного-двух молодых игроков»
Багатскис: «Есть идея добавить в команду еще одного-двух молодых игроков»
Сборная Украины
30 декабря 19:58
Багатскис: «Лень и Михайлюк будут играть лучше, если им будут давать больше игрового времени»
Багатскис: «Лень и Михайлюк будут играть лучше, если им будут давать больше игрового времени»
НБА
30 декабря 19:40
Президент ФБУ о независимой Суперлиге: «Я с удовольствием дам им такое право»
Президент ФБУ о независимой Суперлиге: «Я с удовольствием дам им такое право»
Суперлига
30 декабря 18:29
ФБУ оштрафовала президента «Днепра» Кондратьева
ФБУ оштрафовала президента «Днепра» Кондратьева
Суперлига
30 декабря 17:49
Бродский назвал условия для улучшения украинского судейства
Бродский назвал условия для улучшения украинского судейства
Суперлига
30 декабря 16:59
Президент ФБУ назвал три города, клубы которых могут пополнить ряды Суперлиги
Президент ФБУ назвал три города, клубы которых могут пополнить ряды Суперлиги
Суперлига
30 декабря 14:27
Еще один краткосрочный контракт. Айзея Томас стал игроком «Далласа»
Еще один краткосрочный контракт. Айзея Томас стал игроком «Далласа»
НБА
30 декабря 13:33
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Все новости