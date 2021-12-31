«Бруклин» неожиданно уступил «Филадельфии», «Милуоки» одержал победу над «Орландо»
«Орландо» – «Милуоки» 118:136 (24:32, 27:31, 34:33, 33:40)
«Орландо»: Ф. Вагнер (20), Харрис (17), Картер (14 + 10 подборов), Фрэйзер (13), Гиллеспи (3) – старт; М. Вагнер (19), Хэмптон (15), Браздейкис (9), Скофилд (8).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (33 + 12 подборов), Холидэй (25 + 7 передач), Миддлтон (22 + 6 передач), Портис (11 + 9 подборов), Аллен (4) – старт; Казинс (15), Дивинченцо (11 + 9 подборов), Мэттьюз (11), Хилл (2), Коннотон (2).
«Вашингтон» – «Кливленд» 110:93 (31:30, 27:21, 33:21, 19:21)
«Вашингтон»: Бил (29 + 10 передач), Кузма (25 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (12), Гэффорд (11 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Уонамейкер (7 + 7 передач) – старт; Авдия (13), Гилл (8), Кисперт (4), Тодд (1), Гудвин (0), Шакел (0), Айяи (0), Суорд (0), Эченике (0).
«Кливленд»: Лав (24 + 11 подборов), Мобли (21), Окоро (11), Маркканен (11 + 8 подборов), Пангос (2 + 6 передач) – старт; Ньюмэн (8), Стивенс (7), Уэйд (4), Нембард (3), Уиндлер (2), Фалл (0), Дэвис (0).
«Бруклин» – «Филадельфия» 102:110 (31:39, 23:16, 28:29, 20:26)
«Бруклин»: Харден (33 + 14 подборов + 10 передач + 6 потерь), Дюрэнт (33), Олдридж (12 + 8 подборов), Клэкстон (10 + 9 подборов), Миллс (5) – старт; Джонсон (4), Гриффин (3), Томас (2), Браун (0), Бембри (0).
«Филадельфия»: Эмбиид (34 + 7 подборов), Макси (25 + 7 подборов), Сет Карри (17 + 6 передач), Харрис (9 + 6 передач), Тайбулл (6) – старт; Драммонд (10 + 10 подборов), Ньянг (9), Коркмаз (0), Милтон (0).
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