Форвард «Бруклина» Гриффин получил технический фол за то, что переступил через соперника
«Бруклин» потерял своего лидера Хардена на 1-й минуте второго раунда плей-офф
Защитник травмировался на старте матча против «Милуоки»
Джеймс Харден / фото - Getty Images
Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден не смог завершить первый матч второго раунда плей-офф против «Милуоки Бакс». Американец травмировал правое подколенное сухожилие на 1-й минуте игры.
Позже «Нетс» объявили, что Харден выбыл из строя до конца матча. Игроку будет сделана МРТ, которая определит степень серьезности повреждения. В интервью The Score тренера команды Стив Нэш признался, что переживает за здоровье подопечного.
«Всегда неприятно, когда это происходит с таким важным для команды и невероятным игроком, как Джеймс. Я очень переживаю за него. Не знаю, что будет дальше. Не представляю, будет ли он играть в следующем матче. Этот парень был готов и с нетерпением ждал сегодняшнего матча. Вы знаете, как усердно он готовится, как серьёзно относится к игре и как важна ему команда. Неприятно, когда подобное случается с кем-то, кто максимально отдается игре».
Результат игры сложился в пользу «Бруклина».
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