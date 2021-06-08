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«Бруклин» с отличной игрой Дюранта и Ирвинга удвоил преимущество в серии с «Милуоки»

«Финикс» повел в противостоянии с «Денвером»

Баскетбол НБА
07:49
«Бруклин» с отличной игрой Дюранта и Ирвинга удвоил преимущество в серии с «Милуоки»
Кевин Дюрант / Фото: Бруклин

НБА. Плей-офф. Полуфиналы конференций

«Бруклин» – «Милуоки» 125:86 (36:19, 29:22, 30:24, 30:21) Счет в серии: 2:0

«Бруклин»: Дюрэнт (32 + 6 передач), Ирвинг (22 + 6 передач), Браун (13), Харрис (13), Гриффин (7 + 8 подборов) – старт; Джеймс (10), Шэмет (9), Перри (8), Клэкстон (4), Луваву-Кабарро (3), Джонсон (2), Т. Джонсон (2), Чиозза (0).

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (18 + 11 подборов), Миддлтон (17 + 5 потерь), Холидэй (13), Б. Лопес (10), Такер (2) – старт; Форбс (10), Джексон (6), Брайант (6), Портис (2), Т. Адетокумбо (2), Тиг (0), Диаките (0), Коннотон (0), Меррилл (0).


«Финикс» – «Денвер» 122:105 (28:28, 29:30, 31:21, 34:26) Счет в серии: 1:0

«Финикс»: Бриджес (23), Букер (21 + 8 передач + 5 потерь), Пол (21 + 11 передач), Эйтон (20 + 10 подборов), Краудер (14) – старт; Крэйг (9 + 8 подборов), Пэйн (7), Шарич (5), К. Джонсон (2), Картер (0), Смит (0).

«Денвер»: Йокич (22 + 9 подборов), Гордон (18), Портер (15 + 7 подборов), Кампаццо (14 + 6 передач), Риверс (7) – старт; Грин (10 + 11 подборов), Миллсэп (9), Ннаджи (3), Ховард (3), Моррис (2 + 6 передач), Харрисон (2), Бол (0), Чанчар (0).


Карен Агабекян
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Теги

Денвер Наггетс Финикс Санс Милуоки Бакс Бруклин Нетс Результаты (НБА)

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