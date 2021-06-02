«Бруклин» выиграл серию с «Бостоном», «Денвер» в матче с двумя овертаймами обыграл «Портленд»
НБА. Плей-офф. Первый раунд
«Бруклин» – «Бостон» 123:109 (31:24, 28:27, 27:28, 37:30) Счет в серии: 4:1
«Бруклин»: Харден (34 + 10 подборов + 10 передач), Ирвинг (25), Дюрэнт (24), Харрис (10 + 6 передач), Гриффин (6) – старт; Браун (10), Клэкстон (6), Шэмет (5), Т. Джонсон (3), Чиозза (0), Джеймс (0), Луваву-Кабарро (0).
«Бостон»: Тейтум (32 + 9 подборов), Фурнье (18), Лэнгфорд (17), Смарт (14 + 7 подборов), Томпсон (9 + 9 подборов + 4 блок-шота) – старт; Паркер (13), Г. Уильямс (3), Притчард (3), Несмит (0).
«Денвер» – «Портленд» 147:140 OT (38:25, 27:37, 27:32, 29:27, 14:14, 12:5) Счет в серии: 3:2
«Денвер»: Йокич (38 + 11 подборов + 9 передач + 4 блок-шота), Портер (26 + 12 подборов), Риверс (18 + 7 передач), Гордон (14 + 10 подборов), Кампаццо (3) – старт; Моррис (28), Ховард (9), Грин (5 + 7 подборов), Миллсэп (4), Харрисон (2), Макги (0).
«Портленд»: Лиллард (55 + 10 передач), Ковингтон (19 + 11 подборов), Макколлум (18 + 7 подборов + 7 передач), Пауэлл (13), Нуркич (13 + 11 подборов + 6 потерь) – старт; Энтони (8), Саймонс (6), Холлис-Джефферсон (4), Кантер (4).
«Финикс» – «Лейкерс» 115:85 (34:26, 32:10, 26:27, 23:22) Счет в серии: 3:2
«Финикс»: Букер (30 + 7 подборов), Бриджес (13), Пол (9 + 6 передач), Краудер (9), Эйтон (8 + 7 подборов) – старт; Пэйн (16), К. Джонсон (11), Шарич (5), Мур (4), Смит (3), Камински (3), Гэллоуэй (2), Крэйг (2 + 7 подборов), Картер (0).
«Лейкерс»: Джеймс (24 + 7 передач), Драммонд (7 + 13 подборов), М-ф Моррис (4), Шредер (0), Колдуэлл-Поуп (0) – старт; Кузма (15), Хортон-Такер (11 + 11 подборов), Харрелл (9), Карузо (5), Марк Газоль (5), Мэттьюз (5), Маккинни (0), Маклемор (0), Дадли (0)
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