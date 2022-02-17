Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Баскетбол (3 события из 14) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Черкасские Мавпы 80:63 Окончен
19:00 Днепр - БК Одесса 83:59 Окончен
19:00 Николаев - Будивельник 70:75 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (3 события из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз 103:117 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Хьюстон Рокетс 142:111 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован
нет важных матчей
Сейчас в эфире
07:35
Американский воин ниндзя
07:30
Хоккей. Суперлига Париматч. Альтаир - Донбасс

«Будивельник» едва не упустил победу над «Николаевом»

Киевляне выиграли матч с разницей в 5 очков
Баскетбол Суперлига
17 февраля 22:37
«Будивельник» едва не упустил победу над «Николаевом»
Фото: пресс-служба Суперлиги

«Будивельник» на выезде обыграл «Николаев» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Перед заключительной четвертью киевляне вели +12, однако «Николаев» вернулся в игру. Правда, «Будивельник» все-таки удержал преимущество.

Лучшим игроком матча стал капитан «Будивельника» Богдан Близнюк, который набрал 23 очка, сделал 6 подборов и отдал 4 результативные передачи, получив рейтинг эффективности +25.

Турнирная таблица Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Николаев» – «Будивельник» 70:75 (15:15, 17:22, 14:21, 24:17)

«Николаев»: Барнис 18о+5пд, Радунич 15о+10пд, Волкер 11о+8пд+7пр, Крик 5о+6пд, Кожемякин – старт; Херст 8, Дубоненко 7, Онуфриев 4, Тищенко 2о+5пд, Хохоник.

«Будивельник»: Близнец 23о+6пд, Гудвин 20о+8пд, Клнев 14о+8пд, Кондраков 8, Грицак – старт; Кобец 9, Прокопенко 1, Коломойский 5пд.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Будивельник Николаев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Будивельник» разобрался с «Запорожьем» на выезде
«Будивельник» разобрался с «Запорожьем» на выезде
Баскетбол Суперлига
13 февраля 16:00
«Одесса» одержала уверенную победу над «Николаевом»
«Одесса» одержала уверенную победу над «Николаевом»
Баскетбол Суперлига
10 февраля 21:50
Черний вернулся в «Николаев»
Черний вернулся в «Николаев»
Баскетбол Суперлига
08 февраля 13:50
«Химик» в гостях одержал сенсационную победу над «Будивельником»
«Химик» в гостях одержал сенсационную победу над «Будивельником»
Баскетбол Суперлига
06 февраля 17:50
«Будивельник» легко обыграл «Одессу», продлив серию побед до четырех матчей кряду
«Будивельник» легко обыграл «Одессу», продлив серию побед до четырех матчей кряду
Баскетбол Суперлига
04 февраля 20:59
«Николаев» в овертайме вырвал победу у «Тернополя»
«Николаев» в овертайме вырвал победу у «Тернополя»
Баскетбол Суперлига
03 февраля 21:47

Новости: Баскетбол

«Днепр» уничтожил «Одессу», одержав седьмую подряд победу в Суперлиге
«Днепр» уничтожил «Одессу», одержав седьмую подряд победу в Суперлиге
Суперлига
17 февраля 22:41
«Будивельник» едва не упустил победу над «Николаевом»
«Будивельник» едва не упустил победу над «Николаевом»
Суперлига
17 февраля 22:37
«Кривбасс» дома устроил разгром «Черкасским Мавпам»
«Кривбасс» дома устроил разгром «Черкасским Мавпам»
Суперлига
17 февраля 20:35
«Харьковские Соколы» осудили поведение одного из руководителей «Прометея»
«Харьковские Соколы» осудили поведение одного из руководителей «Прометея»
Суперлига
17 февраля 18:58
Бродский: «Информация о вывозе одним из клубов Суперлиги своего состава за границу является недостоверной»
Бродский: «Информация о вывозе одним из клубов Суперлиги своего состава за границу является недостоверной»
Сборная Украины
17 февраля 17:02
Американец, который остался в «Киев-Баскете»: «Героем себя не считаю, привлек внимание? Ну есть как есть»
Американец, который остался в «Киев-Баскете»: «Героем себя не считаю, привлек внимание? Ну есть как есть»
Суперлига
17 февраля 16:09
Гендиректор «Прометея» жестко наехал на «Харьковских Соколов» и ФБУ, а затем удалил свой пост
Гендиректор «Прометея» жестко наехал на «Харьковских Соколов» и ФБУ, а затем удалил свой пост
Суперлига
17 февраля 13:47
Главный тренер «Киев-Баскета»: «Отъезд американцев? Скажу честно: ничего другого от них не ожидал»
Главный тренер «Киев-Баскета»: «Отъезд американцев? Скажу честно: ничего другого от них не ожидал»
Суперлига
17 февраля 13:15
Без Михайлюка и Леня. «Торонто» победил «Миннесоту», «Сакраменко» не справился с напором «Чикаго»
Без Михайлюка и Леня. «Торонто» победил «Миннесоту», «Сакраменко» не справился с напором «Чикаго»
НБА
17 февраля 08:20
Все новости

Популярные новости

Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Olympics Пекин-2022
11 февраля 14:22
8
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
16
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
27
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
Olympics Пекин-2022
15 февраля 10:28
26
Все новости