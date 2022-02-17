«Будивельник» едва не упустил победу над «Николаевом»
«Будивельник» на выезде обыграл «Николаев» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
Перед заключительной четвертью киевляне вели +12, однако «Николаев» вернулся в игру. Правда, «Будивельник» все-таки удержал преимущество.
Лучшим игроком матча стал капитан «Будивельника» Богдан Близнюк, который набрал 23 очка, сделал 6 подборов и отдал 4 результативные передачи, получив рейтинг эффективности +25.
Суперлига. Регулярный чемпионат:
«Николаев» – «Будивельник» 70:75 (15:15, 17:22, 14:21, 24:17)
«Николаев»: Барнис 18о+5пд, Радунич 15о+10пд, Волкер 11о+8пд+7пр, Крик 5о+6пд, Кожемякин – старт; Херст 8, Дубоненко 7, Онуфриев 4, Тищенко 2о+5пд, Хохоник.
«Будивельник»: Близнец 23о+6пд, Гудвин 20о+8пд, Клнев 14о+8пд, Кондраков 8, Грицак – старт; Кобец 9, Прокопенко 1, Коломойский 5пд.
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