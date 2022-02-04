«Будивельник» легко обыграл «Одессу», продлив серию побед до четырех матчей кряду

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 11
Развернуть Свернуть
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит 95:112 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Миннесота Тимбервулвс 117:128 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз 127:120 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Финикс Санс 124:115 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 126:114 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Лос-Анджелес Лейкерс 111:110 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Черкасские Мавпы - Химик 80:78 Окончен
19:00 Будивельник - БК Одесса 88:68 Окончен
19:00 Днепр - БК Запорожье -:- Перенесен
19:30 Харьковские Соколы - Прометей -:- Перенесен
нет важных матчей
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерс 101:102 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз 115:122 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Бостон Селтикс 93:102 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс 125:114 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс 131:106 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Пеликанс 105:113 Окончен
04:00 Юта Джаз - Бруклин Нетс 125:102 Окончен
05:00 Даллас Маверикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 107:98 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер 93:96 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Кривбасс - БК Тернополь 0:9 Запланирован
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Орландо Мэджик - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Финикс Санс -:- Запланирован
03:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
22:30 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
22:30 Денвер Наггетс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
22:30 Миннесота Тимбервулвс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Днепр - Прометей -:- Перенесен
16:00 Будивельник - Химик -:- Запланирован

«Будивельник» легко обыграл «Одессу», продлив серию побед до четырех матчей кряду

MVP матча – Арчи Гудвин
Баскетбол Суперлига
04 февраля 20:59
«Будивельник» легко обыграл «Одессу», продлив серию побед до четырех матчей кряду
Киевбаскет - Одесса / фото - FBU

Киевский «Будивельник» уверенно победил «Одессу» в домашнем матче регулярного чемпиона Суперлиги. Поединок завершился со счетом 88:68.

Самым результативным игроком стал американский защитник киевлян Арчи Гудвин, набравший 20 очков, 6 подборов и 3 передачи при 2-х потерях и 2-х фолах. Среди одесситов отметился Томс Лейманис с 16-ю очками, 4-я подборами, 4-я передачами и 3-я перехватами в активе.

В таблице «Будивельник» с четырьмя победами кряду идет на втором месте, уступая непобежденному «Прометею». «Одесса» расположилась на 10-м месте с 8-ю победами после 27 матчей.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Будивельник» – «Одесса» – 88:68 (24:16, 19:23, 25:14, 20:15)

«Будивельник»: Гудвин 20 + 6 подборов, Браун 4, Стоктон 13, Близнюк 13, Гордон 14 + 14 подборов – старт; Рендл 14 + 6 передач, Конев 10, Коломойський 0, Грицак 0.

«Одесса»: Лейманис 16, Агафонов 15, Келиссон 13 + 8 передач – 5 потерь, Марченко 6, Шепард 7 + 10 подборов + 6 передач – старт; Лаурис 4, Гутман 2, Фицпатрик 5, Новиков 0, Носков 0, Ткачук 0.

Напомним, в прошлом матче тура «Мавпы» победили «Химик».

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Будивельник БК «Одесса»

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Черкасские Мавпы» вырвали победу у «Одессы»
«Черкасские Мавпы» вырвали победу у «Одессы»
Баскетбол Суперлига
02 февраля 21:18
«Будивельник» в результативном матче обыграл «Черкасские Мавпы»
«Будивельник» в результативном матче обыграл «Черкасские Мавпы»
Баскетбол Суперлига
28 января 21:10
Сын Коломойского – вице-президент «Будивельника» по баскетбольным операциям
Сын Коломойского – вице-президент «Будивельника» по баскетбольным операциям
Баскетбол Суперлига
27 января 11:42
«Будивельник» прервал победную серию «Тернополя» и продолжил свою
«Будивельник» прервал победную серию «Тернополя» и продолжил свою
Баскетбол Суперлига
23 января 16:04
«Запорожье» на выезде разобралось с «Одессой»
«Запорожье» на выезде разобралось с «Одессой»
Баскетбол Суперлига
21 января 22:15
«Будивельник» одержал победу над «Киев-Баскетом»
«Будивельник» одержал победу над «Киев-Баскетом»
Баскетбол Суперлига
21 января 21:00

Новости: Баскетбол

Сумасшедшие данки Дончича и Тейтума вошли в топ-10 дня НБА
Сумасшедшие данки Дончича и Тейтума вошли в топ-10 дня НБА
НБА
12:03
Главный тренер «Клипперс»: «Леонард, вероятно, не вернется в этом сезоне»
Главный тренер «Клипперс»: «Леонард, вероятно, не вернется в этом сезоне»
НБА
09:35
«Юта» разобралась с «Бруклином», «Бостон» обыграл «Детройт»
«Юта» разобралась с «Бруклином», «Бостон» обыграл «Детройт»
НБА
08:35
Евролига. «Реал» разгромил «Зенит», ЦСКА уверенно разобрался с «Альбой»
Евролига. «Реал» разгромил «Зенит», ЦСКА уверенно разобрался с «Альбой»
Еврокубки
07:17
«Клипперс» провели масштабный обмен с «Портлендом»
«Клипперс» провели масштабный обмен с «Портлендом»
НБА
04 февраля 22:50
«Будивельник» легко обыграл «Одессу», продлив серию побед до четырех матчей кряду
«Будивельник» легко обыграл «Одессу», продлив серию побед до четырех матчей кряду
Суперлига
04 февраля 20:59
«Черкасские Мавпы» смогли удержать преимущество и минимально обыграть «Химик»
«Черкасские Мавпы» смогли удержать преимущество и минимально обыграть «Химик»
Суперлига
04 февраля 19:50
Лиллард назвал желаемые места продолжения карьеры в случае ухода из «Портленда»
Лиллард назвал желаемые места продолжения карьеры в случае ухода из «Портленда»
НБА
04 февраля 19:30
Михайлюк не играет за «Торонто» уже 5 матчей кряду
Михайлюк не играет за «Торонто» уже 5 матчей кряду
Украинские легионеры
04 февраля 10:39
Все новости

Популярные новости

Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
5
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
Белью назвал лучшего супертяжеловеса в мире на текущий момент
Белью назвал лучшего супертяжеловеса в мире на текущий момент
Бокс Профессиональный бокс
29 января 18:55
2
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
Бокс Профессиональный бокс
30 января 22:22
5
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
15
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Превью
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Бокс Профессиональный бокс
30 января 20:02
Все новости

Анонсы

Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — «Донбасс». Видео трансляция
15:00
Чемпионат Италии. «Интер» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Интер» – «Милан». Онлайн трансляция
19:00
Сильнейшая женщина в боксе возвращается. Кларесса Шилдс vs Эма Козин. Онлайн трансляция
WEB
Сильнейшая женщина в боксе возвращается. Кларесса Шилдс vs Эма Козин. Онлайн трансляция
23:00
Крис Юбэнк-младший – Лиам Уильямс. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший – Лиам Уильямс. Онлайн трансляция
23:30
Лео Санта Крус vs Кинан Карбахал. Онлайн трансляция
WEB
Лео Санта Крус vs Кинан Карбахал. Онлайн трансляция
06 февраля 05:00
Большой талант возвращается. Луис Нери vs Карлос Кастро. Онлайн трансляция
WEB
Большой талант возвращается. Луис Нери vs Карлос Кастро. Онлайн трансляция
06 февраля 05:00
Кит Турман vs Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
Кит Турман vs Марио Барриос. Онлайн трансляция
06 февраля 06:00
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетико». Онлайн трансляция
06 февраля 17:15
Чемпионат Франции. «Лилль» – ПСЖ. Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Франции. «Лилль» – ПСЖ. Онлайн трансляция
06 февраля 21:45
Доверится ли Лэмпард Миколенко в АПЛ? «Ньюкасл» – «Эвертон». Онлайн трансляция
WEB
Доверится ли Лэмпард Миколенко в АПЛ? «Ньюкасл» – «Эвертон». Онлайн трансляция
08 февраля 21:45
Кубок Италии. «Интер» – «Рома». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Италии. «Интер» – «Рома». Онлайн трансляция
08 февраля 22:00
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
09 февраля 22:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 февраля 18:45
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
13 февраля 10:35
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
13 февраля 16:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
13 февраля 19:15