«Будивельник» легко обыграл «Одессу», продлив серию побед до четырех матчей кряду

MVP матча – Арчи Гудвин

Киевбаскет - Одесса / фото - FBU

Киевский «Будивельник» уверенно победил «Одессу» в домашнем матче регулярного чемпиона Суперлиги. Поединок завершился со счетом 88:68.

Самым результативным игроком стал американский защитник киевлян Арчи Гудвин, набравший 20 очков, 6 подборов и 3 передачи при 2-х потерях и 2-х фолах. Среди одесситов отметился Томс Лейманис с 16-ю очками, 4-я подборами, 4-я передачами и 3-я перехватами в активе.

В таблице «Будивельник» с четырьмя победами кряду идет на втором месте, уступая непобежденному «Прометею». «Одесса» расположилась на 10-м месте с 8-ю победами после 27 матчей.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Будивельник» – «Одесса» – 88:68 (24:16, 19:23, 25:14, 20:15)

«Будивельник»: Гудвин 20 + 6 подборов, Браун 4, Стоктон 13, Близнюк 13, Гордон 14 + 14 подборов – старт; Рендл 14 + 6 передач, Конев 10, Коломойський 0, Грицак 0.



«Одесса»: Лейманис 16, Агафонов 15, Келиссон 13 + 8 передач – 5 потерь, Марченко 6, Шепард 7 + 10 подборов + 6 передач – старт; Лаурис 4, Гутман 2, Фицпатрик 5, Новиков 0, Носков 0, Ткачук 0.

Напомним, в прошлом матче тура «Мавпы» победили «Химик».