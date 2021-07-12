Букер набрал всего 10 очков в третьем матче финала НБА

Защитник «Санс» реализовал лишь 3 броска из 14 попыток с игры



Девин Букер / фото - Getty Images

Один из лидеров «Финикса» Девин Букер неудачно провел третий матч финальной серии с «Милуоки» (100:120, 2-1).

Букер в воскресенье реализовал лишь 3 из 14 с игры (1 из 7 из-за дуги) и набрал 10 очков.

В предыдущей встрече защитник реализовал 7 дальних бросков и принес команде 31 очко и 6 передач. В первой игре решающей серии на его счету было 27 очков и 6 ассистов.

Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо отметился впечатляющим дабл-даблом в третьем матче финала НБА.