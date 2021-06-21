Букер оформил первый трипл-дабл в карьере

Защитник «Финикса» покорил достижение Дончича

Девин Букер / фото - Getty Images

Атакующий защитник «Финикс Санс» Девин Букер оформил первый в карьере трипл-дабл из 40 очков, 13 подборов и 11 передач в первом матче финала Западной конференции против «Лос-Анджелес Клипперс» (120:114, 1-0).

24-летний Букер стал третьим самым молодым игроком в истории лиги, которому удалось оформить трипл-дабл с 40 очками в матче плей-офф.

В более молодом возрасте это делали только Лука Дончич и Оскар Робертсон. Букер, Робертсон и Дончич – единственные игроки в истории, которые оформляли трипл-дабл в плей-офф в возрасте до 25 лет.

Девин Букер также поможет сборной США на Олимпиаде в Токио.