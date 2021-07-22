Букер: «В будущем жду от «Санс» только чемпионского баскетбола»

Атакующий защитник «Финикса» поделился ожиданиями от команды в будущем



Девин Букер / фото - skysports.com

Защитник «Финикса» Девин Букер после поражения в финальной серии рассказал The Athletic, какую основу удалось заложить в этом сезоне и чего он ждет от команды в будущем.

Отвечая на вопрос журналиста, Букер невольно задел «Кавальерс», которых привел в качестве примера слабого соперника, требующего при этом правильного отношения к себе.

«В будущем жду от «Санс» только чемпионского баскетбола, ни больше ни меньше. Представим, что в начале нового сезона мы играем во вторник против «Кливленда». Если мы не покажем этого, то нам быстро напомнят о тех чувствах, которые мы испытываем сейчас. А это вовсе не то, что хочется испытывать».

Девин Букер признался, что сильно переживает из-за поражения в своем первом в карьере финале.