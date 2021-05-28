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Букера удалили с площадки за грязную игру против Шредера
Лидер «Санс» грубо сфолил на разыгрывающем «Лейкерс»
Девин Букер / фото - skysports.com
Атакующий защитник «Финикс Санс» Девин Букер был удален с площадки за грубый фол на разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннисе Шредере.
«Лейкерс» обыграли «Санс» (109:95, 2-1) в третьем матче первого раунда плей-офф НБА и повели в серии. На последней минуте Букер жестко сфолил на Шредере, толкнув находящегося в воздухе соперника.
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