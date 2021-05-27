Буртт: «Благодарен «Будивельнику» за предоставленный шанс»

Стивен Буртт / фото - ФБУ

37-летний американский разыгрывающий Стивен Буртт в Instagram подвел итоги своих выступлений за киевский «Будивельник», заявив, что пока не планирует завязывать с баскетболом.

Но я благодарен за то, мне пришлось через это пройти и преодолеть этот процесс.

Спасибо «Будивельнику» за предоставленный мне шанс, за то что позволил продемонстрировать свои таланты и отбросить все сомнения не только на счет того, могу ли я еще играть, но и на счет того, что я все еще убийца на площадке. Буду благодарен вам всегда. Благодарен, но я еще не закончил! С нетерпением жду свой 16-й сезон.

Спасибо каждому, кто проявлял любовь, делал посты, комментировал или оказывал поддержку в любом виде. И спасибо всем партнерам по команде, за то что приняли меня и сражались вместе со мной!»