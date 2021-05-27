Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 4
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 130:108 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Лейкерс 102:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 121:127 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 120:95 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 101:92 Окончен
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 141:129 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован

Буртт: «Благодарен «Будивельнику» за предоставленный шанс»

Американский легионер подвел итоги выступлений в составе киевлян
Баскетбол Суперлига
11:50
Буртт: «Благодарен «Будивельнику» за предоставленный шанс»
Стивен Буртт / фото - ФБУ

37-летний американский разыгрывающий Стивен Буртт в Instagram подвел итоги своих выступлений за киевский «Будивельник», заявив, что пока не планирует завязывать с баскетболом.

«Мой 15-й сезон подошел к концу! Возможно, это был самый странный год в моей карьере: пандемия, 8 месяцев без баскетбола, много сомнений, вызов доказать себе, что я все еще могу играть, несмотря на возраст, размышления о завершении карьеры.

Но я благодарен за то, мне пришлось через это пройти и преодолеть этот процесс.

Спасибо «Будивельнику» за предоставленный мне шанс, за то что позволил продемонстрировать свои таланты и отбросить все сомнения не только на счет того, могу ли я еще играть, но и на счет того, что я все еще убийца на площадке. Буду благодарен вам всегда. Благодарен, но я еще не закончил! С нетерпением жду свой 16-й сезон.

Спасибо каждому, кто проявлял любовь, делал посты, комментировал или оказывал поддержку в любом виде. И спасибо всем партнерам по команде, за то что приняли меня и сражались вместе со мной!»

Напомним, в последнем матче «Будивельник» проиграл «Днепру» и упустил шанс выйти в полуфинал Суперлиги.

Источник: basket.com.ua Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Стивен Буртт Будивельник

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Болдаев: «С такой статистикой у нас выиграть невозможно»
Болдаев: «С такой статистикой у нас выиграть невозможно»
Баскетбол Суперлига
23 мая 21:00
Миглиниекс: «Мы упустили свой шанс в четвертой игре»
Миглиниекс: «Мы упустили свой шанс в четвертой игре»
Баскетбол Суперлига
23 мая 20:00
«Днепр» уверенно обыграл «Будивельник» и вышел в полуфинал Суперлиги
«Днепр» уверенно обыграл «Будивельник» и вышел в полуфинал Суперлиги
Баскетбол Суперлига
23 мая 16:23
«Днепр» вырвал гостевую победу над «Будивельником» и сравнял счет в серии
«Днепр» вырвал гостевую победу над «Будивельником» и сравнял счет в серии
Баскетбол Суперлига
20 мая 21:45
«Днепр» сократил отставание в четвертьфинале Суперлиги
«Днепр» сократил отставание в четвертьфинале Суперлиги
Баскетбол Суперлига
18 мая 21:40
Миглиниекс: «Брайса Джонсона на третий матч оставляем под вопросом»
Миглиниекс: «Брайса Джонсона на третий матч оставляем под вопросом»
Баскетбол Суперлига
18 мая 11:44

Новости: Баскетбол

Буртт: «Благодарен «Будивельнику» за предоставленный шанс»
Буртт: «Благодарен «Будивельнику» за предоставленный шанс»
Суперлига
11:50
Зверский блок-шот Гобера – топ-момент игрового дня НБА
Зверский блок-шот Гобера – топ-момент игрового дня НБА
НБА
11:40
Болельщик «Никс» плюнул в спину Трея Янга прямо во время матча. Видео
Болельщик «Никс» плюнул в спину Трея Янга прямо во время матча. Видео
НБА
11:29
Михайлюк вернулся в Украину и тренируется с «Черкасскими Мавпами»
Михайлюк вернулся в Украину и тренируется с «Черкасскими Мавпами»
Украинские легионеры
11:25
Второй матч Леня в плей-офф. «Уизардс» уступили «Филадельфии» во втором поединке кряду
Второй матч Леня в плей-офф. «Уизардс» уступили «Филадельфии» во втором поединке кряду
НБА
09:57
«Филадельфия» вновь разнесла «Уизардс» Леня и довела отрыв в серии до двух матчей
«Филадельфия» вновь разнесла «Уизардс» Леня и довела отрыв в серии до двух матчей
НБА
07:59
Василие Мицич – MVP сезона Евролиги
Василие Мицич – MVP сезона Евролиги
Еврокубки
26 мая 18:50
Украина уступила Австралии в олимпийской квалификации 3х3
Украина уступила Австралии в олимпийской квалификации 3х3
Сборная Украины
26 мая 15:50
В «Финиксе» рассказали о плохом состоянии Пола
В «Финиксе» рассказали о плохом состоянии Пола
НБА
26 мая 15:30
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Видео трансляция
WEB
Чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Видео трансляция
09:00
Этап чемпионата Украины по автомобильному кроссу на легковых автомобилях и СКА баги. Видео трансляция
WEB
Этап чемпионата Украины по автомобильному кроссу на легковых автомобилях и СКА баги. Видео трансляция
09:00
ЧМ-2021. Швейцария – Словакия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Словакия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. США – Латвия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. США – Латвия. Видео трансляция
16:15
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
18:55
ЧМ-2021. Швеция – Чехия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швеция – Чехия. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Финляндия – Италия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – Италия. Видео трансляция
20:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55