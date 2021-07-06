Чемпион НБА в составе «Далласа» завершил карьеру

Ян Маинми не смог получить контракт в лиге на этот сезон



Ян Маинми / фото - Getty Images

Французский центровой Ян Маинми в возрасте 34-х лет завершил карьеру.

Маинми не смог получить контракт в НБА или зарубежном клубе на сезон-2020/2021. Центровой решил уйти из профессионального баскетбола после года без игровой практики.

Маинми провел 12 сезонов в НБА за «Сан-Антонио Сперс», «Даллас Маверикс», «Индиана Пэйсерз» и «Вашингтон Уизардс». Он завершил карьеру со средними показателями 5,2 очка и 4,4 подбора за 16,8 минут в 618 матчах регулярного чемпионата. В 2011 году Маинми стал чемпионом НБА в составе «Далласа».

Игрок «Финикса» станет чемпионом НБА при любом исходе финала.