Чемпион Великобритании стал игроком «Запорожье»

Американский форвард помог «Ньюкаслу» сотворить сенсацию в Кубке

Эван Максвелл / фото - EBL

Тяжелый форвард из США Эван Максвелл следующий сезон проведет в «Запорожье».

Баскетболист переехал в Украину из Великобритании, где вместе с «Ньюкасл Иглз» стал чемпионом страны и завоевал Кубок, обыграв в финале многолетнего лидера чемпионата «Лондон Лайонс».

В девяти матчах Кубка Эван набирал в среднем 19,2 очка, 7,4 подбора и 2.0 блок-шота за 27 минут проведенных на площадке. В 35 матчах чемпионата Максвелл набирал в среднем 13 очков, 6,4 подбора и 1 блок-шот за 23 минуты.

Недавно «Киев-Баскет» подписал уже второго легионера за межсезонье.