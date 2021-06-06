Космический аллей-уп в исполнении Пола и Эйтона вошел в топ-5 дня НБА
Дабл-дабл Дюранта помог «Бруклину» добыть первую победу в серии с «Милуоки»
Результат и видеообзор единственного матча игрового дня
«Бруклин» – «Милуоки» / фото - Getty Images
НБА. Плей-офф
Второй раунд
«Бруклин» – «Милуоки» 115:107 (30:32, 33:29, 35:23, 17:23)
«Бруклин»: Дюрант (29 + 10 подборов), Ирвинг (25 + 8 передач), Харрис (19), Гриффин (18 + 14 подборов), Харден (0) – старт; Джеймс (12 + 7 подборов), Браун (6), Клэкстон (4), Шэмет (2), Джонсон (0), Чиозза (0), Перри (0), Т. Джонсон (0), Луваву-Кабарро (0).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (34 + 11 подборов + 5 потерь), Б. Лопес (19), Холидэй (17 + 9 подборов + 6 передач), Миддлтон (13 + 13 подборов), Такер (7) – старт; Портис (6 + 7 подборов), Форбс (5), Коннотон (3), Тиг (2), Т. Адетокумбо (1).
Счет в серии – 1:0
Результаты матчей предыдущего игрового дня.
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