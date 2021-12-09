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Дабл-дабл Джонса помог «Химику» добыть победу в близком матче с «Николаевом»

Подопечные Вецвагарса потерпели поражение в пятом матче подряд
Баскетбол Суперлига
21:49
Дабл-дабл Джонса помог «Химику» добыть победу в близком матче с «Николаевом»
БК «Химик» с трудом победил «Николаев» / фото - ФБУ

БК «Химик» с трудом победил «Николаев» в гостевом матче регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 87:82.

Самым результативным игроком матча стал легионер «Николаева» Андре Уокер, который набрал 23 очка, 7 подборов, 6 передач и 3 перехвата, при 2 потерях и 2-х фолах. У «Химика» дабл-даблом отметился Кристиан Джонс (17 очков, 14 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот, при 4-х потеря и 2-х фолах).

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Николаев» – «Химик» – 82:87 (15:27, 25:20, 18:24, 24:16)

«Николаев»: Херст 28 + 7 подборов, Волкер 23 + 7 подборов + 6 передач, Барнис 0, Кальниченко 9, Радунич 2 – старт; Онуфриев 0, Дубоненко 3, Кожемякин 0, Тищенко 3 + 5 подборов, Бриджман 14 + 5 подборов.

«Химик»: Спенсер 13, Джонс 17 + 14 подборов, Ковляр 11, Рябчук 11, Антипов 4 + 5 подборов – старт; Едвин 18 + 5 подборов, Моррис 7, Козак 6, Мироненко 0.

В таблице «Химик» идет на 6-м месте, имея 10 побед после 19-и матчей. «Николаев» занимает предпоследнюю строчку (18 матчей, 4 победы) и идет на серии из 5-и поражений.

Напомним, в параллельном матче «Запорожье» победило «Мавп».

 

Михаил Рыбак
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Химик (баскетбол) Николаев

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