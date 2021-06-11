Дабл-дабл Эванса помог «Прометею» удвоить преимущество в серии с «Запорожьем»

Клуб из Каменского находится в шаге от чемпионства Суперлиги

Прометей - Запорожье / фото - ФБУ

«Прометей» уверенно обыграл «Запорожье» во втором матче финального раунда плей-офф Суперлиги. Поединок завершился со счетом 79:54.

В активе подопечных Ронена Гинзбурга 2 победы в серии. До заветного чемпионства остался всего один шаг и, вероятнее всего, следующий матч раунда, запланированный на 14-е июня, станет последним в этом сезоне.

MVP матча стал форвард «Прометея» Шон Эванс. Американский легионер набрал 12 очков, собрал 12 отскоков, выполнил 2 передачи и три перехвата, при 2-х потерях.

Результат и видеообзор предыдущего матча серии.