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Дебют в плей-офф и пятая команда в лиге. Итоги восьмого сезона Леня в НБА

В первом раунде «Вашингтон» украинца уступил «Филадельфии»
Баскетбол НБА
10:06
Дебют в плей-офф и пятая команда в лиге. Итоги восьмого сезона Леня в НБА
Алексей Лень / Фото: Getty images

«Вашингтон» центрового Алексея Леня завершил выступление в сезоне 2020/21, проиграв в первом раунде плей-офф «Филадельфии» – 1:4 в серии.

В составе «Уизардс» в минувшем регулярном чемпионате украинец сыграл 57 матчей, 40 из которых начинал в стартовой пятерке. В среднем Лень получал 15.8 минуты, набирал 7.1 очка и 4.4 подбора. Украинец в среднем реализовывал 61.9% бросков с игры, что является его лучшим показателем в карьере.

В рамках нынешнего сезона центровой дебютировал в плей-офф. Украинец принял участие в 5 матчах первого раунда Восточной конференции (3 в старте), получал 10.3 минуты игрового времени, набирая 4.0 очка и 2.2 подбора. Лучшей игрой в постсезоне для украинца стал первый матч серии, в котором Алексей набрал 12 очков и сделал 3 подбора за 16 минут на площадке. 

Отметим, начинал сезон Лень в составе «Торонто», однако приняв участие лишь в семи матчах, покинул канадский клуб, не сумев закрепиться в команде Ника Нерса

«Вашингтон» стал пятой командой в карьере украинца, который до этого успел поиграть за «Финикс», «Атланту», «Сакраменто» и «Торонто». За сезон с «Уизардс» Лень заработал 1.697,755 долларов. По контракту с «Торонто» зарплата украинца составляла 2.258.000 долларов. 

После окончания сезона украинец станет неограниченно свободным агентом.  

Напомним, что определились все участники полуфиналов плей-офф Восточной конференции НБА.

Источник: basket.com.ua Олег Шумейко-младший
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Вашингтон Уизардс Алексей Лень

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