«Детройт» получили первый пик на лотерее драфта НБА

Сам драфт пройдет в ночь на 30 июля

Фото: cbssports.com

«Детройт» стал обладателем первого пика драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2021 года. Лотерея драфта прошла в ночь на среду.

По итогам регулярного чемпионата «Детройт» занял последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 20 матчей из 72.

Вторым на предстоящем драфте будет выбирать «Хьюстон», ставший худшей командой НБА текущего сезона (17 побед в 72 матчах). Далее следуют «Кливленд», «Торонто», «Орландо», «Оклахома», «Голден Стэйт», «Орландо», «Сакраменто», «Нью-Орлеан», «Шарлотт», «Сан-Антонио», «Индиана», «Голден Стэйт» (повторы обусловлены обменами между клубами). Оставшиеся места будут определены по итогам розыгрыша плей-офф.

Главным фаворитом предстоящего драфта считается 19-летний американский разыгрывающий Кейд Каннингэм, выступающий в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за университет Оклахомы. В 27 матчах текущего сезона он набирал в среднем за игру 20,1 очка, делал 3,5 передачи и 6,2 подбора.

Драфт НБА пройдет в ночь на 30 июля.

«Финикс» на последних секундах вырвал у «Клипперс» победу во втором матче финала Западной конференции.