«Днепр» подписал еще одного игрока «Киев-Баскета»

Павел Крутоус уже примерил майку нового клуба





Павел Крутоус

«Днепр» сообщил о подписании контракта с форвард сборной Украины и «Киев-Баскета» Павла Крутоуса.



В сезоне 2020/2021 гг. Крутоус в Суперлиге провел 46 матчей, в среднем набирая по 6,1 очка, делая 2 подбора и 1,2 передачи (РЭ 6,6) за 21:49 минуты.

В Кубке Европы FIBA Крутоус провел 4 матча, набирая по 1,8 очка, делая 1,3 подбора, 0,3 передачи (РЭ 1,8) за 16,9 минуты.

В «Днепре» Крутоус будет играть под 12-м номером.

Напомним, ранее «Днепр» подписал Сергея Павлова и Виталия Зотова.