«Днепр» продлил контракт с Кравцовым

Вячеслав проведет в клубе еще два года





Вячеслав Кравцов / Фото: ФБУ

«Днепр» на два сезона продлил контракт с опытным центровым сборной Украины Вячеславом Кравцовым. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ.



В прошлом сезоне Кравцов за 47 матчей в Суперлиге в среднем набирал 9,6 очка, делал 4,2 подбора, 1,1 передачи.

Также Кравцов сыграл три матча в Кубке Европы FIBA, где в среднем набирал 6,3 очка, делал 4,7 подбора, 1 передачу.

Отметим, что нынешний сезон станет для Кравцова вторым в составе «Днепра».

Напомним, ранее «Днепр» заявился на новый сезон Кубка Европы FIBA.