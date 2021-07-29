Кравцов: «Первый фактор решения вернуться в Украину – неопределенность из-за карантина»
«Днепр» продлил контракт с Кравцовым
Вячеслав проведет в клубе еще два года
Вячеслав Кравцов / Фото: ФБУ
«Днепр» на два сезона продлил контракт с опытным центровым сборной Украины Вячеславом Кравцовым. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ.
В прошлом сезоне Кравцов за 47 матчей в Суперлиге в среднем набирал 9,6 очка, делал 4,2 подбора, 1,1 передачи.
Также Кравцов сыграл три матча в Кубке Европы FIBA, где в среднем набирал 6,3 очка, делал 4,7 подбора, 1 передачу.
Отметим, что нынешний сезон станет для Кравцова вторым в составе «Днепра».
Напомним, ранее «Днепр» заявился на новый сезон Кубка Европы FIBA.
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