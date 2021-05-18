«Днепр» сократил отставание в четвертьфинале Суперлиги

Следующий, четвертый матч серии, команды сыграют в Киеве 20 мая

«Будивельник» уступил дома «Днепру» / фото - ФБУ

«Будивельник» уступил дома «Днепру» в третьем поединке четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги – 72:81.

С первых секунд соперники без лишних приготовлений бросились на полных скоростях в битву, которая для хозяев могла стать решающей. И на первых минутах именно хозяева были убедительными. Они лучше попадали и преобладали в игре под щитами. И меткие трехочковые Террела и Закурдаева после середины игрового времени стартовой четверти предоставили уверенности гостям вместе с игровым преимуществом. Поэтому гости выиграли дебют встречи, а на большой перерыв уже имели 12 очков преимущества.

Определенные неприятности для гостей снова начались со второй половины. Некоторое время гости сдерживали натиск киевлян и все же позволили сопернику сократить отставание до дистанции менее десяти очков. Еще в середине четвертой четверти разница балансировала на грани двух очков, но на этот раз окончательного перелома в пользу киевлян, как в предыдущих поединках, не произошло. Поэтому серия продолжится четвертым поединком в Киеве.

Суперлига. Плей-офф. 1/4 финала. Третий матч.

«Будивельник» – «Днепр» 72:81 (18:26, 11:15, 22:13, 21:27) Счет серии – 2:1