«Днепр» уничтожил «Одессу», одержав седьмую подряд победу в Суперлиге

Хозяева площадки проиграли лишь третью четверть

«Днепр» – «Одеса» / Фото - superleague.in.ua

«Днепр» со счетом 83:59 одержал победу над «Одессой» в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги.Старт матча был за хозяевами. «Днепру» удалось совершить удачный рывок 11:2 и захватить лидерство в матче. На первый перерыв хозяева ушли, имея преимущество +11. Во втором периоде хозяева увеличили свое преимущество, а Одесса» продолжала искать свою игру. В результате, на большой перерыв «Днепр» ушел лидером +21.После перерыва игра немного изменилась. «Одесса» добавила, однако догнать «Днепр» ей не удалось. Впрочем, гости смогли сократить отставание в счете до 10 очков и небольшие шансы на спасение матча перед заключительной четвертью имели.Однако спасти матч гостям не удалось. «Днепр» уверенно провел последнюю четверть и не позволил «Одессе» восстановить интригу. Хозяева довели матч до логической победы и выиграли седьмую игру подряд в Суперлиге.Лучшим игроком матча стал, набравший 18 очков, 5 подборов и 5 ассистов.– «Одесса» 83:59 (25:14, 22:12, 16:24, 20:9): Крутоус (10), Павлов (8 + 7 подборов), Санон (18 + 5 подборов + 5 ассистов), Зотов (11 + 10 ассистов), Кравцов (15) – старт, Шундель (3), Колдомасов (5) , Бобров (6+6 подборов), Тимофеенко (5+6 подборов), Закурдаев (0), Загреба (2): Лейманис (11), Ткачук (1), Агафонов (11 + 6 подборов), Фицпатрик (7), Шепард (11 + 9 подборов) – старт, Лаурис (6), Гутман (0), Шершавый (2), Новиков (2), Марченко (8)