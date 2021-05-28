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«Днепр» уверенно обыграл «Прометей» в первом матче полуфинальной серии плей-офф

Санон вновь проявил себя лучше всех, набрав 19 очков
Баскетбол Суперлига
21:02
«Днепр» уверенно обыграл «Прометей» в первом матче полуфинальной серии плей-офф
"Днепр" обыграл "Прометей" / фото - ФБУ

В первом матче полуфинальной серии между «Днепром» и «Прометеем» победу одержал действующий чемпион Украины.

Подопечные Дмитрия Болдаева, который временно замещает Дениса Журавлева, с первых минут завладели преимуществом на домашнем паркете. Самым результативном игроком матча стал Юссуф Санон, набрав 19 очков. В составе «Прометея» отличился Илья Сидоров с лучшей результативностью из 14 очков.

«Днепр» – «Прометей» 72:63 (17:15, 15:14, 23:17, 17:17)


Антон Кривенко
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Теги

Днепр (баскетбол) Прометей

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