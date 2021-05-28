В плей-офф «Днепром» будет руководить Болдаев. Журавлев остается в системе клуба
«Днепр» уверенно обыграл «Прометей» в первом матче полуфинальной серии плей-офф
Санон вновь проявил себя лучше всех, набрав 19 очков
"Днепр" обыграл "Прометей" / фото - ФБУ
В первом матче полуфинальной серии между «Днепром» и «Прометеем» победу одержал действующий чемпион Украины.
Подопечные Дмитрия Болдаева, который временно замещает Дениса Журавлева, с первых минут завладели преимуществом на домашнем паркете. Самым результативном игроком матча стал Юссуф Санон, набрав 19 очков. В составе «Прометея» отличился Илья Сидоров с лучшей результативностью из 14 очков.
«Днепр» – «Прометей» 72:63 (17:15, 15:14, 23:17, 17:17)
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