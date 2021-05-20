«Днепр» вырвал гостевую победу над «Будивельником» и сравнял счет в серии

Буртт и Террелл набрали по 23 очка

"Днепр" сравнял счет в серии / фото - ФБУ

В 4-м матче четвертьфинальной серии плей-офф «Днепру» удалось сравнять счет. В гостях у «Будивельника» подопечные Дениса Журавлева одержали волевую победу. Для действующих чемпионов Украины виктория стала второй кряду.

«Днепр» уверенно начал игру, оторвавшись от хозяев паркета сразу на 8 очков. Киевляне смогли установить равенство на табло лишь к середине второй 10-минутки. В 3-й четверти преимущество было уже на стороне команды Игорса Миглиеникса. Однако на заключительную четверть сил больше осталось у днепрян.

В составе победителей отличился Джаред Террелл, который набрал 23 очка. У киевлян столько же набрал Стивен Буртт, а Кевин Давенпорт и Брайс Джонсон отличились дабл-даблами.

Суперлига. 1/4 финала. Четвертый матч

«Будивельник» – «Днепр» 76:78 (12:21, 27:19, 25:24, 12:14), счет в серии - 2:2