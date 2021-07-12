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«Днепр» заключил соглашение с 17-летним защитником

Минувший сезон украинец провел в составе дублирующей команды


Баскетбол Суперлига
14:31
«Днепр» заключил соглашение с 17-летним защитником
Иван Колдомасов / Фото - bipa.com.ua
«Днепр» подписал 3-летнее соглашение с воспитанником своей академии Иваном Колдомасовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
 
17-летний защитник минувший сезон провел в составе команды «Днепр-2». 

В рамках Высшей лиги Колдомасов сыграл 29 матчей, в которых в среднем набирал по 13,7 очка + 3,6 подбора + 4,6 передачи + 1,3 перехвата (РЭ 14,8) за 26:21 минуты на площадке.
 
Напомним, Колдомасов успел уже дебютировать в Суперлиге, сыграв в двух матчах в сумме 2:20 минуты в сезоне-2020/21.

Накануне американский защитник «Запорожья» Майкл Кэффи заключил соглашение с «Киев-Баскетом».
 
Владимир Кириченко
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Теги

Днепр (баскетбол)

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