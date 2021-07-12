Главный тренер «Днепра» назвал 29-летнего игрока «Запорожья» самым прогрессирующим в сезоне
«Днепр» заключил соглашение с 17-летним защитником
Минувший сезон украинец провел в составе дублирующей команды
Иван Колдомасов / Фото - bipa.com.ua«Днепр» подписал 3-летнее соглашение с воспитанником своей академии Иваном Колдомасовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
17-летний защитник минувший сезон провел в составе команды «Днепр-2».
В рамках Высшей лиги Колдомасов сыграл 29 матчей, в которых в среднем набирал по 13,7 очка + 3,6 подбора + 4,6 передачи + 1,3 перехвата (РЭ 14,8) за 26:21 минуты на площадке.
Напомним, Колдомасов успел уже дебютировать в Суперлиге, сыграв в двух матчах в сумме 2:20 минуты в сезоне-2020/21.
Накануне американский защитник «Запорожья» Майкл Кэффи заключил соглашение с «Киев-Баскетом».
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