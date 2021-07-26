Дончич: «Плевать на рекорды, главное, что мы победили»

Защитник сборной Словении прокомментировал матч против команды Аргентины

Лука Дончич / фото - fiba.basketball

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич заявил ESPN, что не переживает из-за упущенной возможности обновить олимпийский рекорд по очкам в одном матче.

В игре с Аргентиной (118:100) в понедельник Дончич набрал 48 очков, его заменили за 4 минуты до финальной сирены.

«Мне плевать на рекорды. Мы победили, это главное, мы здесь ради этого».

Дончич в итоге повторил 2-й результат по набранным очкам в матче Олимпийских игр. Рекорд принадлежит легендарному бразильцу Оскару Шмидту, который в 1988 году записал на свой счет во встрече со сборной Испании 55 очков.