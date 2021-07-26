Дончич установил два исторических рекорда в дебютном матче на Олимпиаде

Защитник сборной Словении показал лучшую в истории результативность для игроков НБА в истории на Олимпийских Играх



Лука Дончич / фото - fiba.basketball

Защитник сборной Словении Лука Дончич в матче группового этапа Олимпиады против Аргентины (118:100) набрал 48 очков (18/29 с игры), 11 подборов, 5 передач и 3 блок-шота.

Дончич показал лучшую в истории результативность для игроков НБА в истории на Олимпиаде. Кроме того, в активе Луки больше всего набранных очков в дебютном матче на Играх.

Лука показал вторую результативность на Олимпиаде в истории после бразильца Оскара Шмидта, набравшего 55 очков в матче с Испанией в 1988 году. Дончич - первый игрок в XXI веке, набравший более 40 очков на Олимпиаде. В последний раз это делал Шмидт в 1996 году.

На Олимпийских играх в Токио баскетбольная сборная США проиграла команде Франции.