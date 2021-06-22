Дубинский сделал символический подарок женскому «Прометею» за победу в Суперлиге
Дубинский: «По желанию Гинзбурга контракты подписаны с Сидоровым, Петровым и Беликовым»
Президент «Прометея» – о кадровой ротации в команде
Владимир Дубинский / Фото - prometeybc.comПрезидент «Прометея» Владимир Дубинский в интервью пресс-службе клуба рассказал о кадровых изменениях команды из Каменского перед предстоящим сезоном.
«Если говорить о следующем сезоне, то еще до того как пришел Ронен Гинзбург, новый контракт с клубом по схеме «2+1» подписал Денис Лукашов. Денис и раньше говорил, что хотел бы закончить свою карьеру в «Прометее». Ему здесь все нравится, у него жена из Каменского, поэтому в свое время нам удалось пригласить его из России. Перед подписанием контракта мы с ним говорили о возможной дальнейшей работе в «Прометее» в качестве тренера. Например, для детских команд. У Александра Липового был контракт по схеме «1+1» с правом уйти от нас в июле. До конца июля должен был сказать нам, будет ли оставаться. Саша уже сообщил, что остается. Также долгосрочные контракты по желанию Ронена подписаны с Ильей Сидоровым, Вячеславом Петровым и Сашей Беликовым. Еще перед подписанием своего контракта Ронен поставил условие, что команду собирает только он. Он еще назвал фамилии двух украинских игроков, на которых ми начинаем охоту. Это непростая задача. Что касается легионеров, то многое будет зависеть от того, какой на них будет лимит в будущем сезоне. Если «4+1», то мы будем брать 5 иностранцев, но кого привезет Ронен – не знаю. Очень многое будет зависеть от решения Федерации баскетбола Украины по лимиту легионеров».
Напомним, что в минувшем сезоне «Прометей» оформил уникальный хет-трик.
Накануне стало известно, что баскетбольная и волейбольная команды «Прометей» приняли решение покинуть Каменское.
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