Двукратный чемпион НБА попал в аварию на велосипеде
Американец призвал всех заботиться о своей безопасности
Рэй Аллен / Фото: vbetnews.com
Двукратный чемпион НБА Рэй Аллен в своем Instagram рассказал об аварии, в которую попал на велосипеде.
Вчера, заканчивая прогулку на велосипеде, я увидел, что сзади медленно едет машина. Я решил ускориться, чтобы быстрее съехать с дороги. В итоге оглянулся назад, машины уже не было, а затем повернул голову, но было слишком поздно.
Я наехал на ветку, которая валялась на дороге. В итоге я повредил переднее колесо, а сам улетел на землю. Основной удар приняли лицо, плечо и бедро. Поднялся в состоянии шока, прошел около 100 метров до дома, а когда вошел, чуть не потерял сознание.
Жена сразу отвезла меня в больницу, врачи проверили внутренние органы, сделали рентген, все было в порядке. Хорошо, что на мне был шлем. Как вы видите на фото, я ударился головой. Без шлема все было бы гораздо хуже. Напоминаю, пожалуйста, надевайте шлем.
Напомним, что «Милуоки», в составе которого Аллен дебютировал в НБА, впервые повел в финальной серии с «Финиксом».
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