Двукратный чемпион НБА попал в аварию на велосипеде

Рэй Аллен / Фото: vbetnews.com

Двукратный чемпион НБА Рэй Аллен в своем Instagram рассказал об аварии, в которую попал на велосипеде.



Я наехал на ветку, которая валялась на дороге. В итоге я повредил переднее колесо, а сам улетел на землю. Основной удар приняли лицо, плечо и бедро. Поднялся в состоянии шока, прошел около 100 метров до дома, а когда вошел, чуть не потерял сознание.

Жена сразу отвезла меня в больницу, врачи проверили внутренние органы, сделали рентген, все было в порядке. Хорошо, что на мне был шлем. Как вы видите на фото, я ударился головой. Без шлема все было бы гораздо хуже. Напоминаю, пожалуйста, надевайте шлем.