Китай с 21 золотой медалью лидирует в неофициальном зачете Олимпиады
Дюрант установил исторический рекорд сборной США
Кевин стал лучшим скорером в истории
20:32
Kevin Durant / фото - Getty Images
Форвард сборной США Кевин Дюрант установил новый рекорд в истории команды 15-кратных олимпийских чемпионов.
Баскетболист на последних 3-х Олимпиадах набрал 351 очко и стал лучшим скорером в истории, обойдя Кармело Энтони. Дюрант обогнал его в первой половине матча группового этапа с Чехией.
Отметим, что Леброн Джеймс занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборной США на Олимпиадах с 273 очками.
На Играх в Токио команда США потерпела первое поражение за последние 17 лет.
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