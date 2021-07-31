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Дюрант установил исторический рекорд сборной США

Кевин стал лучшим скорером в истории
Olympics Токио-2020
20:32
Дюрант установил исторический рекорд сборной США
Kevin Durant / фото - Getty Images

Форвард сборной США Кевин Дюрант установил новый рекорд в истории команды 15-кратных олимпийских чемпионов.

Баскетболист на последних 3-х Олимпиадах набрал 351 очко и стал лучшим скорером в истории, обойдя Кармело Энтони. Дюрант обогнал его в первой половине матча группового этапа с Чехией.

Отметим, что Леброн Джеймс занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборной США на Олимпиадах с 273 очками.

На Играх в Токио команда США потерпела первое поражение за последние 17 лет.

Антон Кривенко
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