Дюрант установил исторический рекорд сборной США

Кевин стал лучшим скорером в истории

Kevin Durant / фото - Getty Images

Форвард сборной США Кевин Дюрант установил новый рекорд в истории команды 15-кратных олимпийских чемпионов.

Баскетболист на последних 3-х Олимпиадах набрал 351 очко и стал лучшим скорером в истории, обойдя Кармело Энтони. Дюрант обогнал его в первой половине матча группового этапа с Чехией.

Отметим, что Леброн Джеймс занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборной США на Олимпиадах с 273 очками.

На Играх в Токио команда США потерпела первое поражение за последние 17 лет.