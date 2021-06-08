Лидеры «Лейкерс» Дэвис и Джеймс не поедут на Олимпийские Игры-2020
Джеймс уже начал работу над усилением состава «Лейкерс»
Лидер «островитян» впервые в карьере не смог преодолеть рубеж первого раунда плей-офф НБА
Леброн Джеймс / Фото: AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Журналист ESPN Стивен Смит в эфире подкаста First Take заявил, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уже начал вести работу над усилением состава команды на следующий сезон.
Леброн уже начал работу. Он будет пытаться привлечь новых игроков. Именно в этом состоит его цель. Он будет звать в Лос-Анджелес сильных игроков.
Напомним, что Джеймс впервые в карьере вылетел в первом раунде плей-офф НБА. «Островитяне» уступили в серии «Финикс Санс» (2:4).
Отметим, что Джеймс и еще один лидер «Лейкерс» Энтони Дэвис могут пропустить Олимпийские Игры-2020.
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