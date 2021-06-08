Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Джеймс уже начал работу над усилением состава «Лейкерс»

Лидер «островитян» впервые в карьере не смог преодолеть рубеж первого раунда плей-офф НБА
Баскетбол НБА
13:04
Джеймс уже начал работу над усилением состава «Лейкерс»
Леброн Джеймс / Фото: AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Журналист ESPN Стивен Смит в эфире подкаста First Take заявил, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уже начал вести работу над усилением состава команды на следующий сезон.

Леброн уже начал работу. Он будет пытаться привлечь новых игроков. Именно в этом состоит его цель. Он будет звать в Лос-Анджелес сильных игроков.

Напомним, что Джеймс впервые в карьере вылетел в первом раунде плей-офф НБА. «Островитяне» уступили в серии «Финикс Санс» (2:4).

Отметим, что Джеймс и еще один лидер «Лейкерс» Энтони Дэвис могут пропустить Олимпийские Игры-2020.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Лидеры «Лейкерс» Дэвис и Джеймс не поедут на Олимпийские Игры-2020
Лидеры «Лейкерс» Дэвис и Джеймс не поедут на Олимпийские Игры-2020
Olympics Токио-2020
08:20
Космический аллей-уп в исполнении Пола и Эйтона вошел в топ-5 дня НБА
Космический аллей-уп в исполнении Пола и Эйтона вошел в топ-5 дня НБА
Баскетбол НБА
4 июня 13:38
Леброн: «Я разочарован, поскольку мы так и не увидели «Лейкерс» в полной мере»
Леброн: «Я разочарован, поскольку мы так и не увидели «Лейкерс» в полной мере»
Баскетбол НБА
4 июня 11:22
Джеймс впервые в карьере остался за бортом второго раунда плей-офф НБА
Джеймс впервые в карьере остался за бортом второго раунда плей-офф НБА
Баскетбол НБА
4 июня 09:40
47 очков Букера помогли «Финиксу» выиграть серию и выбить действующих чемпионов НБА «Лейкерс»
47 очков Букера помогли «Финиксу» выиграть серию и выбить действующих чемпионов НБА «Лейкерс»
Баскетбол НБА
4 июня 08:52
«Бруклин» выиграл серию с «Бостоном», «Денвер» в матче с двумя овертаймами обыграл «Портленд»
«Бруклин» выиграл серию с «Бостоном», «Денвер» в матче с двумя овертаймами обыграл «Портленд»
Баскетбол НБА
2 июня 08:01

Новости: Баскетбол

Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
Суперлига
13:51
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
Суперлига
13:45
Джеймс уже начал работу над усилением состава «Лейкерс»
Джеймс уже начал работу над усилением состава «Лейкерс»
НБА
13:04
Лидеры «Лейкерс» Дэвис и Джеймс не поедут на Олимпийские Игры-2020
Лидеры «Лейкерс» Дэвис и Джеймс не поедут на Олимпийские Игры-2020
Токио-2020
08:20
«Бруклин» с отличной игрой Дюранта и Ирвинга удвоил преимущество в серии с «Милуоки»
«Бруклин» с отличной игрой Дюранта и Ирвинга удвоил преимущество в серии с «Милуоки»
НБА
07:49
Михайлюк: «Европу не рассматриваю, только НБА»
Михайлюк: «Европу не рассматриваю, только НБА»
НБА
7 июня 19:09
Сидоров – MVP полуфиналов плей-офф
Сидоров – MVP полуфиналов плей-офф
Суперлига
7 июня 14:55
Дончич: «Мы ненавидим проигрывать, но я горжусь своей командой»
Дончич: «Мы ненавидим проигрывать, но я горжусь своей командой»
НБА
7 июня 14:25
Убийственный данк Леонарда через Порзингиса и эффектный аллей-уп от игроков «Атланты» вошли в топ-10 НБА
Убийственный данк Леонарда через Порзингиса и эффектный аллей-уп от игроков «Атланты» вошли в топ-10 НБА
НБА
7 июня 09:39
Все новости

Популярные новости

Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
10
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
1
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по дзюдо. День 3. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 3. Видео трансляция
11:00
Церемония награждения УХЛ «Звезды хоккейного года». Видео трансляция
WEB
TV
Церемония награждения УХЛ «Звезды хоккейного года». Видео трансляция
18:40
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
9 июня 18:00
PFL 4: Энтони Петтис vs Алекс Мартинес. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 4: Энтони Петтис vs Алекс Мартинес. Видео трансляция
11 июня 01:00
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
11 июня 18:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
11 июня 19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00