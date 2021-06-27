«Клипперс» уступили «Финиксу» в четвертом матче финальной серии Запада
Джордж и Букер устроили стычку на площадке
Защитник «Финикса» грубо сфолил на лидере «парусников»
Фото: mb.com.ph
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж и атакующий защитник «Финикс Санс» Девин Букер устроили стычку в первой четверти четвертого матча финала Западной конференции НБА.
Букер грубо нарушил правил на Джордже, который пытался совершить результативных проход под кольцо в быстром отрыве. Пол упал на паркет, после чего толкнул Букера и пошел пробивать штрафные. Джордж получил технический фол, Букер исполнил один штрафной в ответ.
«Клипперс» уступили «Финиксу» в четвертом матче финальной серии Запада
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