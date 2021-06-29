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Джордж установил исторический рекорд НБА

Лидер «Клипперс» повторил достижение Майкла Джордана
Баскетбол НБА
09:00
Джордж установил исторический рекорд НБА
Пол Джордж / фото - nba.com

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж в пятом матче финала Западной конференции НБА с «Финикс Санс» набрал 41 очко (15 из 20 с игры, 8 из 8 штрафных), 13 подборов, 6 передач и 3 перехвата.

Джордж присоединился к Майклу Джордану, Коби Брайанту и Кевину Дюранту в списке игроков в истории НБА, набравших 20+ очков в каждой из 18 первых игр плей-офф. Пол - первый игрок в истории НБА, набравший не менее 40 очков, 13 подборов, 6 передач при точности с игры не менее 75% в матче плей-офф.

Кроме того, Джордж стал первым игроком в истории «Клипперс», который набрал как минимум 40 очков, 10 подборов и 5 передач в плей-офф. Пол установил личный рекорд результативности в постсезоне.

«Клипперс» сократили отставание от «Финикса» в финале Запада.

Рене Тер Велде
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Теги

Пол Джордж Лос-Анджелес Клипперс Финикс Санс Майкл Джордан Коби Брайант Кевин Дюрант

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