«Клипперс» уверенно переиграли «Даллас» и вышли во второй раунд плей-офф НБА
Экс-звезда НБА станет новым тренером «Далласа»
Американский специалист сменит у руля команды Рика Карлайла
Джейсон Кидд / Фото - mavsmoneyball«Даллас Маверикс» договорились с Джейсоном Киддом о его назначении на пост главного тренера команды. Об этом сообщает ESPN.
Кроме того, «Маверикс» предложили исполнительному директору Nike Нико Харрисону должность во главе фронт-офиса и надеются, что вице-президент по баскетбольным операциям Майкл Финли останется в организации.
Отметим, что Кидд сменил на посту наставника «Далласа» Рика Карлайла, который покинул команду в межсезонье после 13 лет работы и возглавил «Индиану». Харрисон приходит на место президента по баскетбольным операциям, которое вакантно после ухода Донни Нельсона в межсезонье.
А тем временем «Клипперс» переиграли «Финикс» и сократили отставание в финальной серии Западной конференции.
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