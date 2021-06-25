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Экс-звезда НБА станет новым тренером «Далласа»

Американский специалист сменит у руля команды Рика Карлайла
Баскетбол НБА
10:42
Экс-звезда НБА станет новым тренером «Далласа»
Джейсон Кидд / Фото - mavsmoneyball
«Даллас Маверикс» договорились с Джейсоном Киддом о его назначении на пост главного тренера команды. Об этом сообщает ESPN.

Кроме того, «Маверикс» предложили исполнительному директору Nike Нико Харрисону должность во главе фронт-офиса и надеются, что вице-президент по баскетбольным операциям Майкл Финли останется в организации.
 
Отметим, что Кидд сменил на посту наставника «Далласа» Рика Карлайла, который покинул команду в межсезонье после 13 лет работы и возглавил «Индиану». Харрисон приходит на место президента по баскетбольным операциям, которое вакантно после ухода Донни Нельсона в межсезонье.  

А тем временем «Клипперс» переиграли «Финикс» и сократили отставание в финальной серии Западной конференции.
Владимир Кириченко
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