«Нетс» готовы обменять Ирвинга
Эксперт: «Нетс» не будут обменивать Кайри»
Мэтт Салливан считает, что «Бруклин» сохранят Ирвинга
Кайри Ирвинг / фото - nba.com
Эксперт Мэтт Салливан в конце июня сообщил о том, что «Бруклин» этим летом якобы готов рассмотреть варианты обмена разыгрывающего Кайри Ирвинга.
Сейчас Салливан прояснил ситуацию, сказав, что недовольство клуба игроком было не таким серьезным, как он представлял, сообщает Clutch Points.
«Попытался узнать больше о ситуации с обменом Кайри: все не так серьезно. Он контролирует их в большей степени, чем они его – и это хорошо.
Решение, как следует из девиза команды Стива Нэша: оберегать коллектив. Иными словами, дайте Каю быть Каем. «Нетс» не будут обменивать Ирвинга».
«Бруклин» потерял одного из ключевых игроков.
Комментарии 0