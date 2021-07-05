Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Эксперт: «Нетс» не будут обменивать Кайри»

Мэтт Салливан считает, что «Бруклин» сохранят Ирвинга
Баскетбол НБА
13:40
Эксперт: «Нетс» не будут обменивать Кайри»
Кайри Ирвинг / фото - nba.com

Эксперт Мэтт Салливан в конце июня сообщил о том, что «Бруклин» этим летом якобы готов рассмотреть варианты обмена разыгрывающего Кайри Ирвинга.

Сейчас Салливан прояснил ситуацию, сказав, что недовольство клуба игроком было не таким серьезным, как он представлял, сообщает Clutch Points.

«Попытался узнать больше о ситуации с обменом Кайри: все не так серьезно. Он контролирует их в большей степени, чем они его – и это хорошо.

Решение, как следует из девиза команды Стива Нэша: оберегать коллектив. Иными словами, дайте Каю быть Каем. «Нетс» не будут обменивать Ирвинга».

«Бруклин» потерял одного из ключевых игроков.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кайри Ирвинг Бруклин Нетс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Нетс» готовы обменять Ирвинга
«Нетс» готовы обменять Ирвинга
Баскетбол НБА
24 июня 09:37
Еще пять звезд НБА определились с выступлением за сборную США на Играх в Токио
Еще пять звезд НБА определились с выступлением за сборную США на Играх в Токио
Olympics Токио-2020
22 июня 15:40
Дюрант принял решение по участию в Олимпиаде
Дюрант принял решение по участию в Олимпиаде
Olympics Токио-2020
21 июня 16:30
Ключевой игрок «Бруклина» решил разорвать контракт с клубом
Ключевой игрок «Бруклина» решил разорвать контракт с клубом
Баскетбол НБА
20 июня 20:25
Дюрант установил рекорд результативности седьмых матчей плей-офф НБА
Дюрант установил рекорд результативности седьмых матчей плей-офф НБА
Баскетбол НБА
20 июня 15:20
«Милуоки» в овертайме 7-го матча дожал «Бруклин» и вышел в финал конференции
«Милуоки» в овертайме 7-го матча дожал «Бруклин» и вышел в финал конференции
Баскетбол НБА
20 июня 08:10

Новости: Баскетбол

Баркли «гарантировал» победу «Милуоки» в финальной серии с «Финиксом»
Баркли «гарантировал» победу «Милуоки» в финальной серии с «Финиксом»
НБА
14:50
Эксперт: «Нетс» не будут обменивать Кайри»
Эксперт: «Нетс» не будут обменивать Кайри»
НБА
13:40
Защитник «Днепра» Дугат отбыл полгода дисквалификации из-за употребления марихуаны
Защитник «Днепра» Дугат отбыл полгода дисквалификации из-за употребления марихуаны
Суперлига
13:22
Смит: «Приобретение Бена Симмонса принесет «Голден Стэйт» еще один титул»
Смит: «Приобретение Бена Симмонса принесет «Голден Стэйт» еще один титул»
НБА
12:30
Брат Янниса Адетокумбо получил пятилетний контракт в Евролиге
Брат Янниса Адетокумбо получил пятилетний контракт в Евролиге
Еврокубок
11:40
Игрок «Финикса» станет чемпионом НБА при любом исходе финала
Игрок «Финикса» станет чемпионом НБА при любом исходе финала
НБА
10:20
Главный тренер чемпиона Украины вывел сборную Чехии на Олимпийские игры
Главный тренер чемпиона Украины вывел сборную Чехии на Олимпийские игры
Токио-2020
08:20
Италия победила Сербию в финале отбора на Олимпийские игры в Токио
Италия победила Сербию в финале отбора на Олимпийские игры в Токио
Токио-2020
07:16
Германия в шестой раз в своей истории пробилась на Олимпийские игры
Германия в шестой раз в своей истории пробилась на Олимпийские игры
Токио-2020
4 июля 22:33
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
19
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
10
Все новости