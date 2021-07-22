Яннис Адетокумбо привел «Милуоки Бакс» к первому титулу НБА за 50 лет
ESPN назвал фаворитов следующего сезона НБА
ESPN назвал фаворитов следующего сезона НБА
Кепка "Милуоки Бакс" / фото - Getty Images
Аналитики новостного портала ESPN назвали 10 клубов – фаворитов следующего сезона НБА.
Главным претендентом на трофей НБА следующего сезона является действующий чемпион «Милуоки Бакс». На втором месте, по мнению экспертов издания, находится «Бруклин Нетс». Замыкает тройку финалист завершившегося сезона «Финикс Санс».
Топ-10 фаворитов следующего сезона НБА по версии ESPN:
1. «Милуоки Бакс»
2. «Бруклин Нетс»
3. «Финикс Санз»
4. «Лос-Анджелес Лейкерс»
5. «Филадельфия Сиксерс»
6. «Юта Джаз»
7. «Денвер Наггетс»
8. «Атланта Хоукс»
9. «Лос-Анджелес Клипперс»
10. «Даллас Маверикс»
Недавно стали известны феноменальные телерейтинги решающего матча финала.
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